Ysterberg Voortrekkers vier verjaarsdag tydens Inperking

Ysterberg Voortrekkers op Thabazimbi het op 4 Mei hul stigtingsdatum herdenk en die geleentheid is deur al die lede en hul gesinne tuis tydens inperking gevier.

In elke huis is daar koekgebak en versier met versuikerde Voortrekkerwapentjies wat goedgunstiglik deur een van Ysterberg se heemraadslede, Ina Janse van Rensburg, gemaak en aan die lede geskenk is.

Ina het intussen verhuis en hierdie skenking van haar was ’n goeie herinnering aan haar betrokkenheid by die Ysterberg Voortrekkers.

Leanne en Amori Weatherall-Thomas

Lindie, Thinus en Lizzie Alers

Marianey, Gert-Hendrik en Jarianca Du Plessis

Chanté, Liane en Heinrich Petzer

Renier en Ruan Venter

Raymond Wolfaardt

Robbie, Lounelle en Ronelle Du Plessis

Lianca en Kevin van den Berg

JJ en Ruan Van Wyngaard

Danie en Karin Naudé, die stigters van Ysterberg Veldkornetskap, met die koek wat hulle vir die geleentheid gebak het.

Ettienne, Helena en Ananda Pieterse

Koeke en versierings 1

Koeke en versierings 2

Koeke en versierings 3