Kontreinuus: Jare lange inwoner van Thabazimbi oorlede

Een van Thabazimbi se oudste inwoners, Marthie Theron (88) is Woensdagoggend 13 November oorlede.

Marthie was vir die grootste deel van haar lewe ’n inwoner van Thabazimbi waar sy ’n regte steunpilaar was. Of dit nou ’n vergadering was wat gereël moes word, tafels wat gedek moet word, pannekoek bak of om die siekes en oues van dae te besoek was Marthie altyd gereed daarvoor.

Tot op die einde dat die Kwêvoël gedruk was, was Marthie elke Vrydagoggend voor sluitingstyd by die Kwêvoël se drukkery om ’n paar koerante vir ou mense, wat nie in Bosveld oord gebly het nie, te kom afhaal.

Drie jaar gelede het sy na die kinders verhuis om by haar dogter Petra en haar gesin te bly en sommer nader aan al die kinders te wees. Vir hulle en haar ses kleinseuns was sy net ouma Nakkie. Die ouma wat alles kon doen, hetsy dit rugby, krieket, karretjies of army-mannetjies in die gang uit te pak en met ’n albaster om te rol, sy het alles saam gedoen.

Dit het aan haar kinders die geleentheid gebied om kwaliteit-tyd saam met haar deur te bring, daagliks ’n koppie tee te gaan drink of sommer net ’n tydskrif gaan afgee. Hierdie was geleenthede wat haar kinders met beide hande aangegryp het.

“Op die hoë ouderdom van 88 het die Here haar kom haal. Rus in vrede ouma Makkie”.

Tannie Martie se gedenkdiens vind plaas op Woensdag 20 November om 10:00 by die Bougainvilla Aftree Oord en Dienssentrum in Montana Pretoria.