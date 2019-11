DA verwelkom ondersoek na die rektor van die Universiteit Stellenbosch

Die Demokratiese Alliansie (DA) se Kiesafdelinghoof Stellenbosch, dr Leon Schreiber MP, sê in ‘n mediaverklaring dat die DA verwelkom die aankondiging van die uitvoerende komitee van die Universiteit Stellenbosch (US) dat ‘n ondersoek gelas is na die aantygings teen die US rektor, professor Wim de Villiers.

Die ondersoek word gelei deur die afgetrede regter Burton Fourie, en hy sal na verwagting op 2 Desember 2019 sy bevindings lewer.

Die ondersoek kom nadat die DA se kiesafdelingshoof vir Stellenbosch en ‘n oudstudent van die US, dr Leon Schreiber LP, ‘n klag by die universiteit ingedien het oor die bewerings in die media dat De Villiers ‘n persepsie van inmenging in die hofsaak geskep het om Afrikaanse onderrig prakties uit die US te verwyder .

De Villiers het na bewering voortgesette onvanpaste kontak met regter Edwin Cameron gehad terwyl die saak voor die hof was, om Cameron te oortuig om die nominasie te aanvaar om die volgende kanselier van die US te word.

Kort nadat Cameron die herhaalde aanbiedinge van De Villiers aanvaar het om kanselier te word, het hy die uitspraak geskryf wat prakties Afrikaanse onderrig aan die US uitgeskakel het.

De Villiers se optrede skep die uiters kommerwekkende indruk dat Afrikaans en substantiewe meertaligheid aan die US die slagoffers was van ‘n poging deur die rektor om ‘n uitspraak van die konstitusionele hof te beïnvloed.

Die DA sal die ondersoek noukeurig monitor en ons sien uit na die bevindinge. Ons is diep besorg oor die persepsie van ‘n botsing van belange in hierdie geval, maar ook oor die disrespek wat teenoor Afrikaans en veeltalige tersiêre onderwys getoon word deur die rektor se beweerde gedrag.

Ons herhaal ons oproep dat geregtigheid moet geskied, dat Engels en Afrikaans primêre en volledig gelyke onderrigtale aan die US moet wees, en dat substantiewe meertaligheid by onderwysinrigtings nagestreef moet word.