Plaaslike dansstudente presteer by SA Kompetisie

Dansers van die Damasa Dansskool van Thabazimbi het uitstekend gevaar tydens die afgelope SA Dansskool Kampioenskappe wat in Centurion aangebied is. Die totaal van meer as 3000 dansers was vir twee weke vasgevang in intense kompetisie.

Die uitslae van die Damasa dansers was soos volg:

Sermei Bornman – Silwer: Hip-Hop en Silwer Plus: Kontemporêr.

Sue-Ané Baard – Silwer: Kontemporêr.

William Niemand – Goud: Kontemporêr en Goud Plus: Hip-Hop.

Kadin Soares – Goud: Hip-Hop.\Natalie de Castro – Silwer Plus: Hip-hop.

Kieran Soares – Silwer Plus: Hip-hop.

Damasa se Hip-Hop groep het vir die eerste keer as groep opgetree en daarmee die hoogste toekenning van Goud Plus verdien. Die groep bestaan uit William Niemand, Nelita Janse van Rensburg, Natalie de Castro, Kadin Soares en Kieran Soares.













William Niemand wat op Vrydag, 25 Oktober ‘n 2de plek behaal het in Hip-Hop Kategorie 16-18 by die SA Dansskool Kampioenskappe wat in Centurion aangebied is.









Die Hip Hop Groep van Damasa Dansskool op Thabazimbi wat ‘n Goud Plus losgedans het tydens die kompetisies. Hulle is voor: William Niemand. Middel: Nelita Janse van Rensburg en Natalie de Castro en agter: Kadin Soares en Kieran Soares.

William (lokfoto heel bo) het ook die besondere prestasie behaal deur tweedeplek te verower in die Kampioenskap afdeling met sy Hip-hop Solo item.

Volgens Dajana Rijetkovic, afrigter en eienaar van Damasa Dansskool, is dit maar die tweede jaar dat Damasa aan hierdie kompetisie deelneem. Sy sê dat die dansers trots kan wees dat hulle, nieteenstaande die gedugte kompetisie van die Gauteng skole, steeds sterk daar uitgetree het. Thabazimbi kan trots wees op Dajana en haar Dansskool wat die studente tot op hierdie hoogtes geneem het.