Spitskop Special Needs Skool wen gesogte prys

Die Spitskop Special Needs Skool net buite Thabazimbi, is as streek-wenner in die PDARD (Persons with disabilities in Agriculture and Rural Development) Toekennings ontvang met hulle groentetuin, ’n projek wat deel uitmaak van leerlinge se vaardigheid-ontwikkeling.

Die prys was in die vorm van ’n tjek ten bedrae van R10 000 wat baie handig te pas sal kom.

Die tuin word daagliks gebruik vir vaardigheidsontwikkeling vir die en terselfdertyd produseer dit genoeg om aan die skool se voedingskema te voldoen.

Die tuin het oorspronklik in 2013 afgeskop met ’n enkele tonne toe die skool sy deure oopgemaak het met die doel dat dit hoofsaaklik gebruik word om die leerders vaardighede te laat aanleer en die skool van groente te voorsien. Deel van die vaardigheidsontwikkeling is die verwerking van die groente, voorbereiding vir bevriesing asook die gaarmaak daarvan.

Abraham, die hooftuinier en sy vaardigheid-ontwikkelingspan het die groentetuin uitgebrei tot waar dit vandag is.

Tans word daar genoeg groente geproduseer, dat dit nie net die skool se voedingskema kan onderhou om ’n gebalanseerde maaltyd aan leerlinge te voorsien nie, maar word groente ook oor naweke privaat verkoop en word daar ook groente aan plaaslike supermarkte gelewer.

Op hierdie manier kan die groentetuin homself onderhou.







Die onderhoud van die groentetuin kos gewis heelwat harde werk en sweet. Hulle spreek dan ook hulle dank uit teenoor besighede vir die skenking van tuinbougereedskap, dit alles het dit moontlik gemaak om die tuin te ontwikkel tot waar dit vandag is. Hierdie skenkings beklemtoon die skool se leuse “We Grow Together”.

As wenners van die Streekkompetisie gaan die tuin teen ander streke se tuine meeding om die Provinsiale Wenner aan te wys.

Hierdie kompetisie vind gedurende November vanjaar plaas.