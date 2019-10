Kommentaar – Al weer ’n nuwe Eienaar?

Kwêvoël, die gevestigde Nuusblad vir Thabazimbi en omgewing, het steeds dieselfde eienaar en lewer vir die afgelope 36 jaar steeds betroubare diens aan sy lesers en kliënte.

Daar is geen rede om vertroud te raak met die nuwe bestuur nie, want Kwêvoël se bestuur het nog nooit verander nie.

Gedurende die afgelope 36 jaar het die volgende verander:



YSKOR Thabazimbimyn het Kumba geword en behoort nou aan ArcellorMittal SA

SA Poskantoor het, het ontbind in SA Posdienste en Telkom

SAS & H het ontbondel in Transnet en afsonderlike departemente vir die Lugdiens asook vir die lug- en seehawens

Volkskas het Absa geword en Barclays FNB – Standard Bank het baie later eers gekom

Die handsentrale is vervang met ’n outomatiese sentrale (Niks meer van Nommer Asseblief)

Die regering het verander van die Nasionale Party na ANC – daarna het die Nasionale Party verdwyn

MGK het Obaro geword

Plaaslik het JF van Graan, JF van Graan en Van der Wateren geword

Le Roux Apteek is as deel van Medhof Apteek opgeneem

Thabazimbi Rollermeule het Wes Enterprises geword

Istores winkel het toegemaak en Istores Garage het Delta geword (wat nou Thabazimbi Ford is)

Checkers Thabazimbi is in die nuwe sentrale Besigheidsgebied gebou en het Shoprite geword

Uit en Tuis behoort aan ’n uitlander, so ook Koffiehuis, Amper Mahala en nog ’n paar ander

Vliegpoort Spar het Pick n Pay geword en Louis Garage – Total Thabazimbi. Selfs Exel vulstasie het verander na Sasol – So het ander besighede gekom en gegaan.

Ipelegeng Spar het toegemaak en Thabazimbi Superspar het sy deure oopgemaak.

Party ondernemings stoom nog voort onder die ou naam maar onder nuwe eienaarskap

Thabazimbi Munisipaliteit het na die Thabazimbi Stadsraad verander en daarna weer terug na Thabazimbi Munisipaliteit, wat basies bankrot gesteel is deur die ANC en ’n groot skuldlas nagelaat het van onbetaalde rekenings aan diensverskaffers wat nou deur die DA koalisie terugbetaal moet word sonder enige reserwes vir onderhoud

Jan Smuts Lughawe het verander na Oliver Tambo Lughawe, om nie te praat wat van Ellisras, Warmbad, Potgietersrus, Naboomspruit en Pietersburg geword het nie.

Hierteenoor het Thabazimbi se naam oor die afgelope 36 jaar, net soos die van Kwêvoël, dieselfde gebly.

Kwêvoël was op die toneel tydens al hierdie verwikkelinge – Dit laat mens dink

Kwêvoël is steeds die oudste besigheid in Thabazimbi onder dieselfde naam en eienaarskap en verskaf steeds gehalte nuusdekking en ’n nog beter diens aan adverteerders, want Kwêvoël het by die veranderings aangepas.

Lokfoto: Gedurende die vroeë sestiger jare toe Deenastraat die Oostelike toegang tot Thabazimbi gebied het nadat die bruggie oor die Rooikuilspruit gebou is met die boog wat vroeër aan die einde van Vanderbijlstraat se kruising met 13de Laan opgerig is, as amptelike toegang.

