Eskom kondig Fase 2 Beurtkrag aan vanaf Woensdag

Eskom het vanoggend, Woensdagoggend 16 Oktober, aangekondig dat Fase 2 beurtkrag geïmplementeer sal word weens ’n tekort aan kapasiteit.

Eskom het verlede maand aan die Demokratiese Alliansie (DA) die versekering gegee dat daar geen beurtkrag gedurende September en Oktober sal wees nie dit volg na die DA se onthulling dat Eskom munisipaliteite gewaarsku het oor die moontlikheid hiervan.

Die DA sê in ’n media verklaring dat Eskom se versekering maar net leë woorde was.

“Ons is lankal van mening dat Eskom se ommekeerstrategieë en herstelplanne niks opgelewer het nie. Dit wil voorkom asof die asof die instelling meer bekommerd is oor die finansiering van Eskom se verswakte verswakkende bedrywighede as die werklike taak daarom ’n winsgewende, doeltreffende en stabiele energieprodusent te maak.”

Die DA waarsku Eskom egter teen die gebruik van beurtkrag as ’n bedingingsinstrument vir meer geld.

Maroela Media berig dat luidens Eskom se aankondiging fase 2 beurtkrag van 09:00 tot 23:00 in werking gestel word. Die kragvoorsiener het verlede week aan die parlement gesê dat Eskom in die 2018-’19 ’n dieselrekening van R6,5 miljard gehad het om die uitwerking van die 30 dae beurtkrag vir dieselfde jaar te versag.

’n Verlies aan bykomende opwekkingsvermoë, vertragings om eenhede na geskeduleerde instandhoudingswerk weer aanlyn te kry asook ’n beperkte dieselvoorraad is die redes wat aangegee word hoekom beurtkrag Suid-Afrika se voorland is.

“Die groot druk wat ervaar word, is weens hoë vlakke onbeplande instortings van die 10 500 MW-vlak oorgesteek het,” luidens die Eskom verklaring.

Wanneer hierdie vlak bereik word moet Eskom oorskakel na hulpbronne soos dieselopwekking om die kragnetwerk teen ’n algehele ineenstorting te beskerm.

Volgens Eskom word die beperkte verskaffing onder meer toegeskryf aan vyf opwekkingseenhede wat onbeskikbaar is weens meganiese probleme, asook ’n vervoerband wat die Medupi Kragsentrale van steenkool moet voorsien wat Saterdag die gees gegee het.

Dit het daartoe gelei dat slegs klein volumes steenkool aan die kragsentrale gelewer kon word wat die opwekkingsvermoë tot byna die helfte beperk.

Die DA se vêrder in hul mediavrystelling dat Eskom ’n leë dop geword het wat glad nie in staat is om in sy mandaat vir betroubare en volgehoue elektrisiteitsvoorsiening na te kom nie. Hulle kan eenvoudig nie die ligte aanhou nie, met ernstige gevolge vir ons sukkelende ekonomie.

Kenners reken dat elke fase van beurtkrag die land R1 miljard per fase per dag kos.

“Die ANC het nie ’n visie vir Eskom buite hul eie politieke belange nie – daarom sal Eskom aanhou om te misluk.

Die DA sê verder dat hy ’n plan het om Suid-Afrika se kragtoevoer te stabiliseer en beveilig en is daarop gebaseer om Eskom in twee entiteite te verdeel naamlik ’n opwekkings- en ’n verspreidingsentiteit.

Die DA sê hy sal aanhou veg vir ’n doeltreffende, mededingende en winsgewende Eskom.