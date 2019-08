Sentraal-Afrika se woude brand vinniger as die Amazone

Sentraal-Afrika se reënwoude word tans vinniger deur ’n reeks brande vernietig, so erg dat dit die brand wat in die Amazone sy vernietigingswerk doen, na ’n vulletjie laat lyk. Honderde duisend hektaar is die afgelope paar weke deur vlamme verswelg, met baie min nuusdekking hieroor in die media.

Bloomberg het op 23 Augustus berig dat vir die 48 uur tydperk vooraf is volgens satelliet-data 6 902 brande in Angola en 3 395 in die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRC) geregistreer, teenoor die 2 127 in Brazilië.

Die Franse nuusblad La Voix du Nord berig dat in Angola, die Kongo, die DRC, Tanzanië en Zambië, word ’n fenomenale hoeveelheid vegetasie deur die brande verswelg. Sedert die begin van 2019 is die meeste brande in die DRC aangeteken, baie meer as wat die geval in Brazilië was.

NASA skryf die groot hoeveelheid brande toe aan wydverspreide landbou aktiwiteite waar boere grond oopkap en voorberei om hul gewasse te plant.