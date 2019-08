HFM Toneel skitter op Interhoër

Die Toneelgroep van Hoërskool Frikkie Meyer het vanjaar geskitter met talle toekennings en trofeë wat hulle verower het, met die hoogtepunt om met die wenbeker weg te stap na afloop van die Interhoër toneelkompetisie wat op Donderdag 8 Augustus tydens die jaarlikse Kierieklapper Kunstefees op Potgietersrus plaasgevind het.

Vanjaar het die toneelgroep ’n fantastiese toneelseisoen beleef waar elke leerling en volwassene wat betrokke was, saamgegroei het tot ’n formidabele span.

Hierdie reis het afgeskop met hul eerste optrede op 7 Augustus tydens die Thabazimbi Eisteddfod. Tydens die geleentheid word HFM se toneelgroep as afdelingwenners aangewys met toekennings in bykans elke faset van teater. Hierdie toekennings was vir Tegnies (A++), Regie (A++), Stelinkleding (A++), Spel (A+) en Produksie (A+).

Dit was egter tydens die Bosveld Interhoër Toneelkompetisie waar hulle, buiten die beker as algehele wenners, nog ses ander uitstaande toekennings ontvang waarop hulle met alle waardigheid trots kan wees.

Hierdie toekennings was vir Beste Hoofspeelster – Gerdie du Plessis; Beste Hoofspeler – William Niemand; Beste Klank – Caronay Fouché; Beste Beligting – Franco Loots en ten laaste waarsonder toekennings nie gemaak kan word nie, naamlik die toekenning van Beste Regisseur – Mari van Jaarsveld. Mari is ook die skool se toneel organiseerder.

Die Interhoër Toneelgroep van HFM na hul terugkeer met die wentrofee. Hulle is op die foto van links: Franco Loots, Caronay Fouché, Adeleen Buys, Chanté Lottering, Hermien Potgieter, William Niemand, Mari van Jaarsveld (Toneel Organiseerder – HFM), Gerdie du Plessis, Wilmien Schutte, Dirco Slabbert, JD Jordaan en heel agter: Noui Annandale.

Die toneelstuk, Hartskelder, is geskryf deur Pierre André Viviers en handel oor twee tieners wat vasgevang is in ’n teaterkelder. Die twee leef in hul verbeeldingswêreld met ander karakters terwyl hulle vasgekeer is.

Ses ander skole het ook aan die Interhoër kompetisie deelgeneem. Hoërskool Piet Potgieter het algeheel tweede- en Hoërskool Ben Viljoen algeheel derde geëindig.

HFM se Toneelgroep sluit dan ook die seisoen af met hul optrede tydens die ATKV Tienertoneel wat by die Unisa Kleinteater op 22 Augustus aangebied is.





Volgens Mari stel hierdie Nasionale kompetisie hoë eise. Dit het Hoërskool Frikkie Meyer nie afgesit nie en hulle eindig met brons toekennings in die afdeling vir kleiner skole. Hierdie toekennings was vir Produksie, Spel, Verhoogbestuur en Klank.

Sy sê verder dat dit ’n baie leersame ervaring en blootstelling vir die toneelgroep was. Die feit dat hulle skouers kon skuur met 25 ander skole in Pretoria en omgewing en steeds hulle man kon staan, en die besef dat hulle glad vir die ander toneelgroepe hoef terug te staan nie, het gesorg vir ’n wonderlike afsluiting van ’n besondere reis.