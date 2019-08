Die wa se wiele begin afval in Zimbabwe

Bloomber News berig dat Zimbabwe se minister van finansies se reaksie op die land se al erger wordende ekonomiese krisis is om vir die volgende ses maande ’n streep deur die land se inflasie-statistieke te trek.

Terselfdertyd praat hy van buitelandse valuta surplusse en ’n verslapping in die eienaarskap-vereistes van die kern platinum industrie.

Hierdie is maar ’n paar dinge wat in hierdie land, wat onder 18-uur-lange kragonderbrekings gebuk gaan, waar tekorte aan basiese benodigdhede soos brood en brandstof, waar honderde tonne mielie-invoere word as gevolg van die droogte, deel van die daaglikse bestaan uitmaak.

Wat nie in ag geneem word nie is dat Emmerson Mnangagwa, wat oorgeneem het toe Mugabe uitgeskop is, uit dieselfde gietsel as sy voorganger kom. Sy beloftes van ekonomiese oplewing en die feit dat hy Zimbabwe “oop is vir sake” verklaar het, was net so sonder krag as wat dit sy party se vermoë is om die land weer op te hef.

Intussen is Mugabe reeds vir die afgelope vier maande in Singapoer waar hy mediese behandeling ten duurste ontvang terwyl sy land ten gronde gaan met skuld wat hulle nooit in der ewigheid sal kan terugbetaal nie.

Is hierdie nie dalk die waarskuwing waaraan Cyril Ramaphosa en al die swart Triljoenêrs op ag moet slaan nie? Die stadium waar die wiele van die ekonomie begin bakkel en afval?

Venezuela het die eerste rekords kragtens inflasiekoers begin opstel – Zimbabwe is besig om daarop te verbeter en volg ook dieselfde taktiek as Venezuela om alle verbruikersdata vir die volgende ses maande op te skort.

Wat het van Rhodesië as die kosmandjie van Sub Sahara, geword? Leeggevreet deur die Zimbabwiese sprinkane van vernietiging en wellustige heerskappy. Hulle wat nou sit met ’n jaarlikse inflasiekoers van 558%, dit teenoor die jaarlikse inflasiekoers van Venezuela van 35%.

Zimbabwe se groot probleem is dat die regering nie daarin kon slaag om enige noemenswaardige beleggings te lok en dat die regering ook nie juis enige noemenswaardige verandering aan die Mugabe beleid gedoen het nie.

Die burgers van Zimbabwe is kwaad en meer as ’n kwart van die bevolking het reeds geëmigreer – Meeste van hulle na Suid-Afrika – waar die huidige swart politieke partye die Zimbabwe beleid as politieke uitkoms vir Afrika se probleme nastreef.

Kommentaar deur Pieter Coetzee: Redakteur: Kwêvoël – sedert 1983