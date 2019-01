The Voice se talent vir die KunsteGrot

Johan Anker wat as die “Opera Dude” tydens The Voice gedurende 2016 bekend was, besoek Thabazimbi op 9 Februarie wanneer hy by die KunsteGrot gaan optree.

Johan bring met sy vertoning “My Legendes”, sy nuutste plate-uitreiking saam, beslis ‘’n belewenis vir die ondersteuners van ligte klassieke musiek.

Hy het sy skoolloopbaan op Port Elizabeth voltooi waar hy ’n ster-leerling en hoofseun van die skool was.

Gedurende 2013 het hy sy BA graad in Drama, waar hy die toekenning van die “Golden Key Society verdien,” ontvang as een van die top presteerders in die fakulteit.

Johan het reeds in verskeie verhoog produksies opgetree met sy eerste TV optrede in Boland Moorde wat op KykNet uitgesaai is.

Deur sy optrede op The Voice, het hy ’n redelike groot oorsese aanhang opgebou met die klassieke liedere wat hy tydens die reeks gesing het.

Johan is tans drama en Engelse onderwyser by die National School of Arts in Johannesburg en leef sy talent uit as akteur en sanger ten volle uit.

Johan Anker Liefling

https://youtu.be/1tzGJwxDyR4?list=RDWB5KEaZqMmM