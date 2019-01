Ds Tienie met Frank Opperman op KunsteGrot se Grootskerm

Die KunsteGrot op Thabazimbi skop die jaar se aanbiedinge af met die film, Dominee Tienie, op die grootskerm op 25 en 26 Januarie. Die KunsteGrot se klank en grootskerm maak dit ‘n spesiale fliek-ervaring.

Die KunsteGrot is bevoorreg om die film op 25 Januarie te wys, dieselfde dag wanneer dit in teaters regoor die land begin draai.

Alhoewel die film sy vermaaklikheids apsek het, laat dit mens tog stof na nadenke oor die rol van predikante in die vinnig veranderde wêreld.

Die tema is die dalende kerkbywoning getalle, ’n tendens wat wêreldwyd merkbaar is.

Dominee Tienie, gespeel deur Frank Opperman, moet onder hierdie omstandighede sy selfvertroue terugkry as hy weer die ligstraal wil wees wat hy voorheen vir almal om hom was.

Frank speel die rol van dominee Tienie net so oortuigend as wat hy die oorspronklike eenmanvertoning, wat deur Dana Snyman geskryf is, vertolk het.

As Afrikaanse predikant wat die pad byster geraak het en nie meer weet waar hy in die moderne samelewing waarin hy hom bevind pas nie, word dominee Tienie hiermee na 16 jaar diens in die moedergemeente gekonfronteer.

Tienie wonder of predikante nog ’n rol het om in vandag se wêreld te speel. En het die kerk nog ’n rol om te speel?

In sy pogings om by die veranderinge aan te pas word Tienie van sy vrou en kinders vervreem. Na ’n voorval met ’n sterwende swerwer bevind dominee Tienie hom by ’n kruispad.

Sal hy weereens sy selfvertroue herwin en sy gesin se liefde terugwen, en is hy dapper genoeg om sy gemeente in hierdie nuwe era te lei?

Met sielkundiges, psigiaters en huweliksberaders waarheen mense gaan, is die predikant nie meer die eerste persoon waarheen lidmate hulle wend as hulle probleme het nie. Nog meer rede vir hom om sy roeping te bevraagteken. Sy eie middeljarekrisis begin hom boonop ook in die gesig staar.

Kom geniet die aand saam en pak gerus jou piekniekmandjie vir ’n gesellige fliek-aand.

Die hoofvertoning is Vrydag 25 Januarie om 19:00 en Saterdagoggend se vertoning begin om 10:30. Bring gerus vir ouma en oupa saam – Seniors fliek gratis.

Toegang beloop R50 per persoon.

Kyk na die lokprent: https://www.youtube.com/watch?v=HexUGxRnIEw