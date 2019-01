Saterdagmiddag het ‘n reënbui oorkant die Krokodilrivier, in die rigting van die brug oor die rivier by die afdraai na Makoppa, hom afgespeel wat vanaf Rossouwspoort sigbaar was.

Reën het uitgesak en soos die son gesak het, het dit vir ‘n skouspelagtige sonsondergang gesorg. (Foto’s: Kwêvoël)