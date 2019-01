HFM Matrieks palm trofeë in op Provinsiale- en Streeksvlak

Hoërskool Frikkie Meyer se matrieks van 2018 het uitstekend presteer en verskeie provinsiale trofeë en bykans al die Waterberg toekennings vir die skool verower.

Op Provinsiale vlak het Frikkie Meyer as voormalige Model-C skole daarin geslaag om ’n 100% slaagsyfer te behaal. Hiervoor het hulle dan ook . trofee gekry.

Verder was hulle sewende in die provinsie met ’n totaal van 130 uit 162 leerlinge (80,2%) wat universiteitstoelating, met 100% slaagsyfer en meer as 30% van die kandidate wat vir universiteitstoelating geslaag het, het die skool ’n verdere trofee ontvang as een van sewe skole wat hierin geslaag het.

Sover dit individuele toekennings aan betref het, was daar twee uitblinkers naamlik Suné Robbertse wat die hoogste punte in Afrikaans Huistaal (90%) en Werner Dreyer wat die hoogste punte in Siviele Tegnologie (93%) behaal.

Dit was egter op die Waterberg streeksvlak waar Frikkie Meyer behoorlik die krane oopgedraai het.

Hulle neem nie slegs die eerste posisie in vir die Waterberg Ambassadeurstrofee (Limpopo Provinsie) in nie, maar kry ook die trofee vir die Grootste skool met ’n 100% slaagsyfer.

Vir die feit dat die skool ’n 100% slaagsyfer behaal het, het hulle ook ’n trofee ontvang.

Frikkie Meyer het ook die eerste posisie ingeneem met die skool wat die meeste (130) leerlinge gehad het wat universiteitstoelating ontvang het, asook die persentasie trofee vir die meeste leerlinge wat universiteitstoelating verdien het (80,2%).

Op individuele vlak het die skool soos volg presteer:

Beste leerlinge in Visuele Kunste: Rozé Bester en Natacha Steyn wat albei 88% behaal het (Onderwyser: Me Christi Swart).

Beste leerling in Geskiedenis: Michayla Mulder 99% (Onderwysers: Mnre H. Buys en CA Campbell).

Beste leerling in Besigheidstudie: Rachel van Zyl 84% (Onderwyser me R. van Rensburg).

Beste Leerling in Lewensoriëntering: Michayla Mulder 99% (Onderwyser: Me C. Schoeman).

Beste Leerling in Inligtings Tegnologie (IT): Neil Bester 85% (Onderwyser: Mnr E van Rooyen).

Beste Leerling in Siviele Tegnologie (Houtbewerking): Werner Dreyer 93% (Onderwyser: Mnr. Jaco Meintjes).

Beste leerling in Afrikaans Huistaal: Suné Robbertse 90% (Onderwyser: Me. Francis Coetzee).

Beste onderwyser in Afrikaans Huistaal: Francis Coetzee – gemiddeld: 65,78% en me. Martie Boshoff 65,78%.

Sewende beste leerling op gemiddeld in Waterberg: Suné Robbertse met ’n gemiddeld van 84,78%.

Thabazimbi-Kringkantoor waaronder HFM sorteer het ook toekennings gekry as die Beste Kring in Waterberg met ’n slaagsyfer van 95,5% asook die beste kring in Waterberg met 70,2% leerders wat unversiteitstoelating behaal het.