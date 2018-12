Indonisië – Waarskuwings van nog tsunami’s na 222 sterf

Inwoners van kusgebiede in die nabyheid van Indonisië se Anak Krakatau vulkaan is gewaarsku om strande te vermy te midde van vrese dat die vulkaan verdere tsunami’s kan veroorsaak.

Saterdagnag het reusagtige golwe die stranddorpe op die Soematra en Java eilande getref. Minstens 222 mense het die lewe gelaat terwyl ’n verdere 843 mense beseer is.

Daar was geen aardbewing wat ’n waarskuwing kon gee dat ’n tsunami op pad is nie en daar word gereken dat die miljoene tonne lawa en rots wat tydens die uitbarsting van Anak Krakatau, sowat 24 minute voordat die tsunami die kusgebiede getref het, in die see gestort is asook grondverskuiwings onder die oppervlak van die water, die reuse- golwe veroorsaak het. Met die volmaan was daar ook ’n buitengewone hoë springgety.

Sondag was daar verdere uitbarstings van die vulkaan wat vrese vir nog tsunami’s laat toeneem het.

Die kusdorpe was gepak met toeriste aangesien dit ’n buitengewone langnaweek oor die kersfeesseisoen in Indonisië is.

Heelwat mense, ondermeer lede van ’n musiekgroep wat besig was met ’n konsert op die strand, het omgekom toe ’n reuse golf die verhoog getref het. Lede van die orkes is op die voorste rye konsertgangers gegooi toe die golf eenvoudig die hele verhoog opgelig en omgedop het.

Anak Krakatau is die veel kleiner vulkaan wat oorgebly het nadat sowat 30 000 mense gesterf het toe Krakatau gedurende 1883 tydens ’n uitbarsting die totale vulkaniese eiland vernietig het en talle tsunami’s veroorsaak het.

Die grootste gedeelte van Krakatau het onder die water verdwyn en die gebied was kalm tot die 1920’s toe hernude uitbarsting Anak Krakatau uit die see laat herrys het.