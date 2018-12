Gevaar van weerlig weereens beklemtoon

Donderweer hou ’n groot gevaar in Suid-Afrika in en nieteenstaande die feit dat mense bewus is daarvan blyk dit al asof mense nie die erns van die gevaar besef nie.

Twee mense is die afgelope week dood nadat hulle deur weerlig getref is. In die een geval is ’n man dood nadat hy gedurende ’n donderstorm in Sasolburg getref is terwyl ’n 14-jarige kind in KZN gesterf het nadat sy deur weerlig in die Ntshawini gebied net buite Durban getref is.

In nog ’n geval het twee mans wonderbaarlik aan die dood ontkom nadat hulle ook deur weerlig getref is.

Die twee, John en Roger Esteves van die Bluff, was Vrydag 14 Desember saam met ’n groep van vyf ander voetslaners in die Drakensberge toe hulle deur weerlig getref en teen die grond platgeslaan is. Hulle was op pad na die Gxalingenwa grot toe hulle op pad in ’n swaar donderstorm beland het.

Aanvanklik was Roger in staat om weer regop te kom maar kon nie verder beweeg te wyte aan sy besering nie. John was in staat om hulp te ontbied.

Volgens Brett Deavin van die Berg Beskermings Dienste het hulle omstreeks 17:00 die middag die noodoproep ontvang en het dadelik ’n voertuig met mediese personeel en toerusting uitgestuur. Hulle het die groep teen sowat 19:30 bereik en hulp verleen.

Toe hulle daar aankom hê hulle Roger aangetref waar hy op die grond gelê het. Intussen is die reddingspan geteister deur nog ’n donderstorm met weerlig en sterk reën wat toe oor hulle toegetrek het.

Die beseerdes is na die bystandvoertuig geneem waarna hulle uiteindelik omstreeks 22:00 in die hospitaal opgeneem is.

Volgens Deavin is dit ’n wonderwerk dat die mans oorleef het aangesien die meeste gevalle noodlottig eindig.

ER24 het ’n mediaverklaring uitgereik waarin hulle die publiek weereens bewus wil maak van die gevaar wat donderweer inhou. Die geweldige elektriese lading wat deur ’n mens se liggaam gaan wanneer jy deur weerlig getref word beskadig byna elke orgaan. Liggaamsweefsel mag ook erg beskadig word.

Slagoffers wat deur weerlig getref word benodig mediese sorg by ’n goed toegeruste mediese eenheid. Die slagoffer mag verskeie simptome toon soos ’n hartaanval, verlies aan pols en asemhaling, tydelike verlamming en doofheid asook minder ernstige tot ernstige brandwonde. Indien die persoon bewusteloos is en nie asemhaal nie is dit nodig dat kunsmatige asemhaling onmiddellik toegepas word aangesien die elektriese lading wat deur die pasiënt se lyf gegaan het, die ritme van die elektriese impuls wat die hart laat klop geaffekteer het.

Aangesien reën deur donderweer voorafgegaan word, raai ER24 mense aan om nie te wag totdat die reën uitsak voordat hulle behoorlike skuiling soek nie.

Bly eerder binnenshuis tydens donderstorms met deure en vensters toe. Alhoewel dit baie aanskoulik is om ’n donderstorm dop te hou, bly eerder sowat twee meter weg van die vensters.

Ontkoppel alle elektronika aangesien die weerlig ’n kabel buite jou huis kan tref en dan binnetoe versprei wat jou ook kan skok en jou elektroniese toerusting beskadig.

Nog ’n veilige plek is jou motorvoertuig en maak seker dat al die vensters dig toe is.

Indien jy jou op ’n oop, plat stuk aarde bevind en die weer is swaar, is dit die veiligste om plat op die grond te gaan lê of buk totdat die storm verby is.

Indien jy aan ’n buitesport aktiwiteit deelneem, dring daarop aan dat jy spanmaats jou binne ’n gebou in vergesel. Moenie onder afdakke, binne die oop voorhof van geboue, onder piekniek skuilings en veral nie onder bome skuiling soek nie.

Vermy ook alle kontak met water soos, damme, riviere, waterkrane, storte en baddens aangesien water ’n baie goeie geleier van elektrisiteit is. Waterpype is gewoonlik geaard en indien ’n stelsel hoër op teen ’n gebou raak geslaan word, sal die krag deur die kortste pad na ’n geleier wat aarde maak ontlaai. Dit kan dalk jy onder die stort met jou nat voete goed geaard op die stortvloer wees.

