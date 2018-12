Drie mense dood – 13 Gewond: Man skiet op mense by Kersmark

Die BBC berig dat honderde polisiemanne betrek is in ’n soektog na die man wat gisteraand, Dinsdag 11 Desember, op besoekers aan ’n gewilde Kersmark in Strasbourg in die ooste van Frankryk losgetrek het.

Drie mense is dood en nog 12 gewond in die aanval wat omstreeks 20:00 plaaslike tyd naby die gewilde Kersmark, wat duisende mense hierdie tyd van die jaar trek, plaasgevind het.

Volgens ooggetuies het pandemonium geheers toe die skote begin klap en mense inmekaar gesak het. Vir tien minute lank het mense verward deur die strate gehardloop in ’n poging om weg te kom.

Gewapende polisie het die verdagte agterna gesit maar hy het daarin geslaag om weg te kom.

Die verdagte wat aan die veiligheidspolisie bekend is, is nog op vrye voet alhoewel vermoed word dat hy dalk gewond mag wees. Volgens die polisie is die 29-jarige man in Strasbourg gebore en is voorheen reeds as ’n moontlike terroris geïdentifiseer.

Die mark was vandag, Woensdag, vir die dag gesluit terwyl die vlag by die Stadsaal halfmas gehang het.

Strasbourg is ’n skilderagtige dorpie met sowat 300 000 inwoners in die Franse Grand Est gebied wat aan Duitsland grens en was voorheen die episentrum van Franse teen-terrorisme offensiewe. Die dorp is 18 jaar gelede geteiken in ’n mislukte Al Qaeda-gekoppelde terroriste aanval.