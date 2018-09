Veerbootramp – Tanzanië: Die meeste mense aanboord sterf

Die dodetal nadat ’n veerboot in Tanzanië op Lake Victoria Vrydag omgeslaan het is reeds meer as 100 terwyl meer as ’n honderd mense nog vermis word.

Daar word gereken dat daar meer as 300 mense aan boord was toe die veerboot Donderdagmiddag slegs ’n paar meter vanaf die dok op Ukerewe, die meer se grootste eiland en deel van Tanzanië, was toe dit omgekantel het.

Talle lyke is Vrydagoggend uitgehaal wat die dodetal tot meer as 100 opgestoot het.

Aanvanklik is net 37 mense gered terwyl die kans om nog oorlewende te vind al hoe meer afneem.

Dit is ook moeilik om te bepaal hoeveel mense op die veerboot was aangesien die totale bemanning asook rekords in die ramp verlore is.

Met die jare/in die loop van die jare heen is Tanzanië hard getref deur veerbootrampe.

Ten minste 500 mense is dood toe in veerboot in 1996 in Lake Vitoria omgeslaan het en gedurende 2012 is 145 mense dood toe ’n veerboot naby die kus van Tanzanië in die Indiese Oseaan gesink het.