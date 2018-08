Drie mense dood na Xenophobia oproer in Soweto

Ten minste drie mense is gedood in gewelddadige optrede toe inwoners immigrante se spaza winkels Woensdag in Soweto bestorm en gestroop het.

Winkeleienaars het op vlug geslaan na plaaslike polisiestasies vir beskerming en is later uit die oproerige gebiede ontruim.

Teen Donderdagoggend is 27 mense gearresteer waarvan twee van hulle moordklagtes in die gesig staar.

Verskeie besighede in omliggende woonbuurte het hulle deure gesluit soos die geweld vanaf White City tot by Protea Glen versprei het waar winkels gestroop en beskadig is deur inwoners wat ’n verskeidenheid van griewe en beskuldigings geuiter het teenoor die eienaars wat die besighede bedryf en in hulle winkels gewoon het.

Volgens die polisiewoordvoerder, Kolonel Lungelo Dlamini, is kalmte teen vroeg Woensdagaand herstel.

Volgens inwoners is die gemeenskappe woedend oor bewerings dat die spaza winkels vals produkte en kosse verkoop. Verder was hulle ongelukkig oor die pryse wat hulle moes betaal omdat daar geen kompetisie vir hierdie besighede was nie.

Een inwoner het gekla dat die eienaars in dieselfde ruimte waar hulle hul besighede bedryf, geleef, geslaap, gebad en gerook het en dat dit gesondheidsrisiko’s inhou vir kopers wat kos by hulle gekoop het.

Die oproer is blykbaar aangevuur deur boodskappe wat op sosiale media versprei is en wat ’n beroep op inwoners gedoen het om te verenig teen wat beskryf is as “verskeie onwettige en ongesonde praktyke deur immigrant-eienaars van spaza winkels”.

Een boodskap het Soweto inwoners wat hul motorhuise aan vreemdeling-eienaars van spaza winkels uitverhuur, gemaan om hulle eiendomme te ontruim voordat die geweld uitgebreek het.

Sommige inwoners in White City het aan joernaliste genoem dat die geweld eerder die gemeenskap se reaksie is nadat ’n Somaliese winkelier vroeër die week ’n tienderjarige geskiet het.

Die EFF se Johannesburg gebied-voorsitter, Musa Novela, het gesê dat die polisie die gemeenskap in die steek gelaat het.

Hy het verder bewerings gemaak dat die winkeleienaars chemikalië in die vals kosprodukte sit wat onverklaarbare siektes veroorsaak.

Hy het ook die bewering gemaak dat selfs die brood wat hulle verkoop nie normaal is nie aangesien dit nie eens nat word as jy dit in water sit nie.