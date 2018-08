Boogskiet – Augustus bring winde van verandering

Thabazimbi Boogklub beleef ‘n besondere jaar sover dit kompetisies aan betref .

Verskeie eerstes soos die eerste Flint rondte gehou te Letlapa Pula, Koedoeskop.

Die Flint rondte is kort afstande van 5 yards tot 30 treë wat deur ‘n skut geskiet word op duidelike wit en swart teikens. Die kompetisie is internasionaal erken en is ‘n eerste vir Suid Afrika.

Dankie aan Pierre van der Walt (Thaba Boog en Hengel) en Chris Viljoen van Letlapa Pula wat die bal aan die rol gesit het.

Die African Bowhunter Organisation (ABO) formaat van Boogskiet behels 1 pyl wat na ‘n dier geskiet word. Veral jagters geniet die kompetisie. Daar is altyd groot pryse betrokke. Die ABO Triple crown se 3de been van kompetisie vind plaas te Wildcrete, Gauteng op 8 September 2018. Verskeie nuwe diere byvoorbeeld ‘n groot trapsuutjie en, Dinosaurus en skilpad hou die kompetisie uitdagend.

Die reeds bekende “Field” discipline van Boogskiet kry ‘n hupstoot. Letterlik en figuurlik.

18 Augustus het winde van verandering gebring in Potchefstroom. Winde van tot 45km/h het die land se boogskuts rondgewaai op die Manzini Marksman Archery Range.

Thabazimbi het 13 skuts gehad wat die weer trotseer het. Daar was verskeie redes vir tou opgooi ( jou vorm word negatief beïnvloed, seer spiere, persoonlike bestes op die helfte van die baan is bereik) en ander redes vir volhou (skuts wat ‘n ekstra telling moet inhandig vir toelating, nuwe tegnieke soos op die knieë staan en skiet en sommer net “om te sê ek kon!”).

Die Winde het almal se tellings getem maar die eensgesindheid van die skuts het vir groot gees en samesyn gesorg. ‘n Goeie voorbereiding vir die wêreld kampioenskappe in Potchefstroom.

Die IFAA International Field Archers Association se wêreld kampioenskappe word in Oktober 2018 in Potchefstroom aangebied.

Thabazimbi spog met 15 skuts wat gaan deelneem aan WORLDS. Die klub se Botswana vennote stuur 3 skuts om saam deel te neem.

Protea skuts:

‘n Groot prestasie val 2 lede van Thabazimbi Boogklub te beurt.

Ameij Broekhuizen (Junior Female Freestyle Unlimited) en Pierre van der Walt (Veteran Male Freestyle Unlimited) word nomineer vir die Protea span.

2 lede word in die Federasie span opgeneem (kinders onder 13 jaar kan nie vir Protea kleure in aanmerking kom nie.) Maya Broekhuizen (12 jaar) en Aart Broekhuizen (11 jaar) voldoen aan die vereistes om vir Suid Afrika deel te neem.

Video: Video van skuts en winde op Potchefstroom baan – Klik op onderstaande skakel

