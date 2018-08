Trump se Tweet lok reaksie van ANC

President Donald Trump se tweet waarmee hy die Amerikaanse minister van buitelandse sake opdrag gegee het om ondersoek in te stel na gerugte van landvergrepe van wit boere se eiendom en die hoë voorkoms van plaasmoorde, het opslae in die binnekringe van die ANC tot gevolg gehad.

Die tweet volg nadat die president die gewilde Fox News met Tucker Carlson se Tonight program gekyk het waarin Carlson in ’n stadium verwys het na die “rassistiese Suid-Afrikaanse regering”.

Gedurende die program het Carlson genoem dat ’n uitgebreide ondersoek getoon het dat die president van Suid-Afrika, Cyril Ramaphosa begin het met, soos dit deur die gedrukte media na verwys word, die opeising van grond van sy eie burgers wat die verkeerde velkleur het.

Carlson het gesê dat: “Dit definieer letterlik rassisme. Rassisme is die een ding wat ons elite na verwys as die een saak waarvan hulle die minste hou. Daarbenewens is Ramaphosa een van Barack Obama se gunsteling wêreldleiers. ’n Paar weke gelede het Obama hom geprys, hy het die rassistiese regering van Suid-Afrika geloof en na Ramaphosa by naam verwys as ‘die inspirerende hoop regdeur die land’. Stem ons huidige burokratiese elite hiermee saam? Waarskynlik doen hulle.”

Hy het verder bygevoeg: “Dit is ’n tragedie, julle het so pas gehoor. Die Staat ondersteun tans ras-georiënteerde grondvergrypings. Ons hoop maar net die beleid verander.”

Die Amerikaanse departement van Buitelandse Sake het direk hierna daarop gereageer en gesê dat hulle die Suid-Afrikaanse grondhervormingsprogram reeds vir ’n geruime tyd ondersoek.

“Suid-Afrika is ’n sterk demokrasie met veerkragtige instellings, insluitend ’n vrye pers en ’n onafhanklike justisie.

Suid-Afrika spook met die moeilike saak van grondhervorming deur ’n oop proses van publieke verhore, breë basis konsultasies en aktiewe gemeenskap betrokkenheid.

President Cyril Ramaphosa het beloof dat die herverdeling van eiendom proses volgens neergelegde wetgewing sal geskied wat nie negatiewe implikasies sal hê in terme van ekonomiese groei, landbouproduksie of voedselsekerheid nie.”