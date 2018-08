Caracas geskud na aardbewing die kuslyn tref

Inwoners van Caracas aan die Venuzuela kus, is Dinsdag rof uit hulle wonings en woonstelle geruk nadat ’n aardbewing van 7,3 op die Richterskaal naby Yaguaraparo die kuslyn getref het.

Geen ongevalle is aangemeld nie, maar verskeie geboue het strukturele skade opgedoen.

Die skudding was op ’n diepte van 76,5 myl en geen tsunami waarskuwings is uitgestuur nie.

Die skudding het sowat ’n minuut lank geduur met drie naskokke.

Alhoewel die gebied gewoond is aan aardbewings, het een van die toeroperateurs gesê dat alhoewel hulle gewoond was aan skuddings, was hierdie een ander en het die mense veiliger plekke opgesoek.

In Caracas, sowat 370 myl wes van die episentrum, het ’n ontruimde wolkekrabber, wat deur plakkers beset word, groot skade opgetel met die boonste vloere wat oor die straat leun.

Sowat 20 000 werkers van die Venezuela Burgerlike Beskerming en Ramp agentskap is ontplooi om bystand te verleen.