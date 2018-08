HFM Rugby Beleef Goeie Seisoen

Aan die einde van die seisoen kyk Hoërskool Frikkie Meyer terug op ‘n suksesvolle rugbyjaar.

In die liga tree drie spanne as Limpopo wenners uit die stryd:

Die Eerstespan klop Piet Potgieter met 36 – 17, die Tweedes speel gelykop teen Piet Potgieter met 12 – 12 en deel die beker terwyl die Derdes 25 – 15 teen Hans Strijdom wen.

Dit is veral vir die Eerstespan ‘n puik prestasie omdat hulle vanjaar vir die tweede agtereenvolgende jaar afdelingskampioene is.

Die o/14 A-span is ongelukkig naaswenners nadat hulle teen Merensky 10 – 16 verloor.

Die o/14 A-span sit hul voortmars in die kompetisie voort deur Secunda in die uitspeelrondte te klop met 31 – 10.

Hul wen ook die wedstryd teen Wonderboom met 17 – 14 waarna hulle in die semifinaal teen Dinamika te staan kom.

In ‘n klipharde wedstryd waarin hul tot die einde veg, verloor hul ongelukkig 29 – 19.

In die uitspele vir die Virseker trofee reken die Eerstes af met ‘n 75 – 19 oorwinning oor Midstream College, hulle klop Randburg met 28 – 22 en wen Die Anker in die semifinaal met 28 – 13.

In die finaal van die Virsekerbeker Afdeling 2 speel HFM teen Secunda, maar verloor ongelukkig die wedstryd 14 – 20.

Die span het vanjaar besonder goed presteer met slegs vier wedstryde uit 24 verloor. Die basis is ook gelê vir ‘n goeie span in 2019.