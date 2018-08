30 000 Staatsdienswerkers dalk hulle werk kwyt

Luidens gerugte is vakbonde ontstoke oor planne om sowat 30 000 staatsamptenare af te dank.

Volgens die departement van openbarewerke en administrasie is die berig dat die regering aan poste wil besnoei, wat insluit 30 000 staatsdienswerkers wat oor die volgende drie jaar afgedank gaan word, misleidend.

’n Berig wat deur Mail & Guardian geplaas is het onthul dat in die binnekringe van die ANC hierop besluit is tydens die afgelope ANC lekgotla.

Daar is berig dat R4 miljard benodig word om opsy te sit vir afdankingspakkette wat uiteindelik sal lei tot ’n R20 miljard besparing op salarisse en lone.

Die minister van Openbarewerke en Administrasie, Ayanda Dlodlo het toegegee dat werkgewer-geïnisieerde afleggingspakkette en vroeë aftrede sonder penalisasie wel onder andere oorweeg is.

Lokfoto: Ayanda Dlodlo, minister van Openbarewerke en Administrasie. Foto: Gallo Images