Seattle: Werknemer steel passasiersvliegtuig – Stort neer op eiland

’n Werknemer by ’n lugredery het laat Vrydagmiddag, 10 Augustus 2018, ’n leë passasiersvliegtuig by ’n Seattle Internasionale Lughawe in Amerika gesteel en na ’n wilde lugvertoning op ’n nabygeleë eiland neergestort.

Volgens die plaaslike owerhede het die man in beheer van die vliegtuig sonder die nodige magtiging opgestyg wat veroorsaak het dat die Seattle-Tacoma Internasionale Lughawe vir ’n tyd lank vir verkeer gesluit was.

Twee F15 vegvliegtuie het die gesteelde vliegtuig agterna gesit. Dit is onbekend of die man die ongeluk oorleef het.

Volgens die plaaslike polisie was dit nie ’n terroriste insident nie aangesien die 29-jarige man plaaslik, en aan hulle bekend was. Hulle het ook genoem dat hy vermoedelik tydens die ongeluk gesterf het.

Gedurende die tyd dat die lughawe gesluit was, het lugverkeer beamptes in die beheertoring die man probeer oortuig om die vliegtuig te probeer land voordat die vliegtuig neergestort het.

Volgens Alaska Airlines, vennoot van Horizon Air, eienaar van die Horizon Air Q400, het die vliegtuig aan die suide van Ketron Eiland, naby ’n militêre instelling neergestort.

Terwyl die vliegtuig oor die water was, het die man van die geleentheid gebruik gemaak om die groot vliegtuig te rol (loop). Die lugtoertjie het hy gedoen ten aanskou van ’n groep mense wat partytjie op die strand gehou en die vliegtuig dopgehou het.

Die Seattle Times het die man as “ongestoord en wild” beskryf terwyl verskeie video’s op sosiale media die vliegtuig toon waar dit doelloos en onvoorspelbaar rondvlieg.

Op ’n stemopname kan gehoor word hoë die man sy kommer uitspreek oor die hoeveelheid brandstof wat die vliegtuig aan boord gehad het.

Hy het blykbaar ook beweer dat hy die vliegtuig weer veilig sal kan land aangesien hy al ’n paar keer video speletjies gespeel het.

Hy het verder gevra of hy ook ’n kurktrekker-rol (barrel-role) moet doen en of Alaska Airlines hom permanent sal aanstel indien hy die vliegtuig weer veilig land.

Van die mense wat op die grond die vliegtuig afgeneem het, het genoem dat hulle gevoel het iets is nie reg nie, veral nadat die vliegtuig die rol gedoen te en dat dit deur twee vegvliegtuie agterna gesit is.

’n Inwoner naby aan waar die vliegtuig neergestort het, het gesê dat haar huis geskud het van die ongeluk. Sy het daarna die vegvliegtuie sien omdraai sonder die passasiersvliegtuig in die lug.

Passasiers wie se vlug met 40 minute vertraag is sonder dat rede gegee is vir die vertraging van hulle vlug op die Horizon Air vliegtuig, moes op hulle selfone sien waarmee die vliegtuig, wat hulle na hulle bestemming moes neem, mee besig was.

Die Q400 is ’n tweemotorige turbine-propeller vliegtuig met sitplek vir 78 passasiers.