Dowwe lyn van Staat verskuif na die Skerp lyn van ANC Partypolitiek

Die lyne tussen staat en party is vinnig besig om te vervaag tot waar die staat se belange nie meer die belangrikste is nie, maar slegs die van die regerende party.

’n Aankondiging wat die einde van die Suid-Afrikaanse ekonomie en geordende bestaan van sy burgers erg bedreig en wat eintlik gereserveer is vir die hoof van die staat is, is deur president Cyril Ramaphosa as partyleier van die ANC gemaak toe hy en die ANC lekgotla die parlement ’n lae hou toedien het deur aan te kondig dat die konstitusie vinnig aangepas gaan word om die ANC-beleid van onteiening van alle besittings van (wit) burgers, sonder vergoeding, te verseker.

Die ergste is dat demokrasie verwurg word, juis die een saak wat die behoud van Suid-Afrika was waardeur die bewind op ’n skinkbord aan die ANC oorhandig is, om in hulle doel te slaag om eeue se beskawing te vertrap onder die Afrika mandaat van minagting vir enige geordende samelewing, beskawing, geletterdheid en die moorddadige uitroeiing van minderhede.

Hiermee gee die ANC die eerste duidelike tree, vir die beskaafde wêreld om te sien, terug in Donker Afrika in om saam met die ander swart regerings van hierdie kontinent te verval in anargie, armoede, hongersnood heksery, bundu-howe en intimidasie deur geweld deur die leiers en hulle uitverkore lakeie.

Die ongeluk is dat die meerderheid van swart mense wat hulself, net soos die wit mense, deel sien van die reënboognasie met ’n plek vir almal, in ’n minderheidsposisie is of geïntimideer word.

Dit wil werklik voorkom asof die enigste uitweg is om die proses te versnel deur die kombuis te sluit en die massas te weerhou van kos wat deur boere, die groep wie die swart mense die meeste haat maar wat sorg vir pap op hulle borde en brood in hul kosblikke, deur geen aanplantings te maak totdat hierdie vernietigende aksie laat vaar word nie.

Met ’n regering wat oorgehaal sit om koring en mielies te oes wat hulle nie geplant het nie, banke leeg te trek sonder dat hulle daarin belê het, aandring op salarisse vir die massas met geen aangeleerde vaardighede nie, stroping van geboue wat hulle nie gebou of gekoop het nie, gelei word deur ’n arrogante, halfgeletterde en onbevoegde jeug wat van kleins af deur die ANC opgevoed is om met gebakte hande te bedel vir welsyn toelaes, en wat nou moeg geraak het vir die vet katte in die regering en daardie lewe vir hulself wil eis. Steeds glo hulle dat hierdie katte hulle wellustige, vetsugtige lewe met hulle sal deel.

Om hierdie rede moet die vet katte in die ANC wilde spronge maak, al verg dit on-omkeerbare verkiesingsbeloftes soos die algehele verwydering van klousule 25 uit die grondwet.

In hierdie hoë tegnologiese wêreld waarin ons leef is dit verbasend dat daar omtrent nie ’n swart mens is wat sonder die tegnologie van selfone, die internet, elektrisiteit, krane met lopende drinkbare water, motorkarre, winkels met trendy klere en alles wat die beskaafde wêreld bied, en wat as hulle as hul reg toeëin, wil behou nie. Die ander kant hiervan is die werklikheid dat hulle terug sal verval in die lewe van hulle voorvaders in modderhutte, hongersnood en ’n hoofman gekleed in luipervelle. Terug na Donker Afrika.

Die ANC het hulle rassitiese politieke kleur hieraan verleen en op hierdie stadium wil mens eintlik witmense aanmoedig om nie meer die verbande op hulle huis terug te betaal nie en maar eerder die geld bymekaarmaak om jou uit hierdie verval te koop. Maak gebruik van die plakkersreg, wat ingestel is om swart mense te beskerm, op die gebou wat jy bewoon. Daardie gedeelte van die konstitusie is nog nie verwyder nie.

Met jou eiendom wat weggegee word aan iemand wat dit nie verdien nie en ook nie daarvoor hoef te betaal nie, is die banke reeds aan die werk om die laaste R10 op ’n lening uit jou te probeer wurg want hulle besef hulle het drooggemaak deur die regering te ondersteun om die wit ekonomie te vernietig met die weiering om verbande op eiendom aan eienaars van besigheidseiendom te verleen en die kleinsakemanne gedwing het om korttermyn besigheidslenings aan te gaan teen skrikwekkende rentekoerse wat uiteindelik tot die ondergang van die meeste kleinsake ondernemings sou lei.

Hierdie is ’n proses wat reeds vir dekades aan die gang is maar deur die banke so verbloem is dat dit eintlik wys op die kleinsakeman se onvermoë om sake te bedryf.

Daarom kan ons ’n heildronk instel op die banke wat ook al hul bates gaan verloor deurdat niemand meer hierdie belaglike korttermyn lenings en die bestaande verbande hoef terug te betaal nie.

Waarop gaan die banke beslag lê as die eiendom oor geen waarde beskik nie?

Die ironie is dat die banke tot op hierdie stadium nie ’n enkele mediaverklaring oor hierdie aspek gedoen het nie.

Is hulle direkteure se vliegkaartjies reeds bespreek na hul buitelandse tuistes?