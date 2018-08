ArcelorMittal toon wins vir ses-maande periode

Die hoër globale staalprys het Donderdag verseker dat die staalreus, ArcelorMittal SA (AMSA) ’n wins kon toon vir die ses maande geëindig Junie vanjaar. Dit ten spyte van Suid-Afrika se swak ekonomie en ’n sterker rand oor dieselfde tydperk.

AMSA sê dat die toename in politieke stabiliteit en Moody se besluit om die investering-gradering dieselfde te behou, wat positief vir besigheidsvertroue was, was die aanvraag na plaaslike vervaardigde staal op ’n laagtepunt. Die plaaslike mark beleef erge beperkings terwyl daar steeds groot aanvraag op die internasionale mark is.

Die grootste vlieg in die salf vir plaaslike staalvervaardigers is die Chinese wat die kontinent met staal invoere bedreig ten koste van plaaslike staal.

AMSA se inkomste het met 19% tot R22,9 miljard gestyg. Operasionele wins het omgeswaai van ’n verlies van R993 miljoen tot ’n profyt van R1,22 miljard vanjaar.

AMSA sê dat hulle verwag dat die aanvraag na staal asook die uitvoer daarvan stabiel sal bly vir die res van die jaar alhoewel die rand/dollar wisselkoers ‘’n invloed op die resultate sal hê.

AMSA sê ook dat daar is vordering in die transaksie om 50% van sy aandeel in Macsteel Internasionaal te verkoop teen $220 miljoen wat sy finansiële posisie sal versterk.

AMSA se aandeleprys het met 14% tot R3,66 gestyg.