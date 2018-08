Zimbabwe se nuwe President aangewys: Zanu-PF steeds in beheer

Zimbabwe se President, Emmerson Mnangagwa, ’n voormalige bondgenoot van Robert Mugabe, het die land se belangrike verkiesing gewen. Die uitslag is gister, Vrydag, bekend gemaak te midde van aantygings van bedrog terwyl sekuriteitsmagte strate gepatrolleer het om enige protes aksie te verhoed.

Tydens die verkiesing het gewelddadige betogings in Harare uitgebreek waartydens ses mense waarskynlik deur sekuriteitsmagte doodgeskiet is toe daar met skerp ammunisie op hulle losgebrand is. Nog 14 is beseer en 18 is in hegtenis geneem.

Mnangagwa het 50,8% van die stemme op hom gevestig teenoor die 44,3% van die MDC opposisie kandidaat, Nelson Chamisa.

Die woordvoerder van die MDA koalisieparty, Morgan Komichi het die uitslag veroordeel en sê dat die telling van stemme vals was.

Volgens Chamisa gaan hulle heelparty verkiesingsuitslae beveg, nadat hy Vrydag daarop aangedring het dat hy gewen het en het die verkiesing as vals, onwettig ongemagtig en met verskeie gapings in die geloofwaardigheid van die verkiesing.

Hy het verder gesê dat daardie afgelope 38 jaar geen vrede in Zimbabwe was nie en dat hulle nou weereens terug is waar hulle in 2008 gestaan het.

Een van die leiers van die MDC Alliansie party in Zimbabwe, Tendai Biti, sê dat die internasionale gemeenskap nie ’n rat voor die oë gedraai kan word dat die afgelope verkiesing in Zimbabwe nie weereens gekook is om ’n oorwinning vir die regerende Zanu PF regering te verseker nie.

Mnangagwa, die huidige president, is desperaat om internasionale erkenning van die afgelope week se verkiesing te kry om hom in staat te stel om befondsing te kry vanaf die Internasionale Monitêre Fonds asook ander bronne om Zimbabwe se erg verswakte ekonomie te red.

Biti het die stelling gemaak met verwysing na die Europese Unie se verkiesings missie se voorlopige verslag dat die speelvlak nie heeltemal gelyk was nie. Volgens die leier van die missie, Elmar Brok, was daar verskeie redes vir sy gevolgtrekking, insluitend die voorkeur wat deur die staatsmedia aan die Zanu-PF party verleen is, die party se misbruik van staatshulpbronne en gevalle van intimidasie van kiesers.

Biti het die mening van sommige politieke ontleders verwerp dat die MDC foute gemaak het wat hulle duur te staan gekom het.

Een van die foute wat uitgewys is was die feit dat die MDC opposisie nie daarin kon slaag om ’n verenigde front daar te stel nie. Dit is wel so dat sewe partye hulle agter die een presidensiële kandidaat, Biti, geskaar het.

Biti was die sekretaris-generaal van die oorspronklike UDM onder leierskap van Morgan Tsvangirai, maar het in onguns verval en sy eie party gestig. Hy en nog ’n voormalige Tsvangirai volgeling, Welshman Ncube, het daarin geslaag om hulle verskille te oorkom om steeds Zanu-PF te beveg.

Na Tsvangirai se ontydelike dood in 2018, het ’n erge stryd binne die party ontstaan oor wie sy opvolger moet wees. Chamisa het gewen maar sy grootste teenstander, Thokozani Khupe, het van die party af weggebreek om haar eie party te vorm en beide die parlementêre asook die presidentsverkiesing te beveg.

Volgens Biti is daar bewyse dat daar met die Vll vorms gepeuter is. Hierdie vorms bevat die resultate van elke kieslokaal en was veronderstel om buite die kieslokaal aangebring te word.

Daar was egter wydverspreide teenstrydighede in die vorms en sommige vorms het eenvoudig verdwyn.