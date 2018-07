Anglo verhoog aandeel in Glencore se Mototolo-myn

Anglo Platinum Ltd het ingestem om Glencore se aandeel in ’n Suid-Afrikaanse platinum myn te koop as sy verskuiwing as die wêreld se grootste produseerder van platinum se skuif na nuwer en lae-koste operasies.

Anglo is besig om in hierdie tye waar ander operateurs in die platinumbedryf skagte sluit en personeelverminderings aankondig, sy produksie te vermeerder en sy winste ’n hupstoot te gee.

Anglo, wat van al sy hoë-koste en ouer myne verkoop of produksie afwaarts gewentel het, het sedert die begin van die jaar weer dividende begin betaal vir die eerste keer in ses jaar. Volgens ’n verklaring wat Maandag uitgereik is, is Anglo hierdeur weer in ’n netto kontant posisie geplaas.

Volgens die hoof uitvoerende beampte van Anglo, Chris Griffith, het Anglo kontant gegenereer en dividende uitbetaal wat Anglo heeltemal uitsonder van al die ander myne, nie net van die ander platinum myne nie.

Amplats sal sowat R800 miljoen vooraf betaal vir 39% in die Mototolo gesamentlike vennootskap plus addisionele maandelikse paaiemente oor ses jaar wat gebaseer sal wees op die platinum groepmetale se waarde in rand. Die totale aankoopprys sal sowat R22 miljard wees.

Anglo besit reeds 50% van Mototolo en is bereid om ’n verdere R350 miljoen te betaal om Kagiso Tiso Holdings, wat sowat 11% in die myn besit, uit te koop.

Griffiths het genoem dat die myn gemeganiseer en lae koste is en dat dit sin maak om die myn 100% te besit.

Die myn het tans ’n lewe van slegs vyf jaar maar dit kan maklik met ’n verdere 30 jaar verleng word, het Griffith gesê.

Platinum myne in Suid-Afrika is die wêreld se voorste verskaffer van platinum maar sukkel met pryse van die metaal wat die laagste in die afgelope dekade gedaal het terwyl verskaffers stry teen stygende produksiekoste.

Lonmin is besig om 12 600 werkgeleenthede te verminder oor die volgende drie jaar, terwyl Impala Platinum Holdings Ltd, die tweede grootste produsent, vroeër die maand bekend gemaak het dat hy werk aan ’n strategie aan sy Rustenburg kompleks, waar slegs drie van die tien skagte winsgewend was teen die einde Maart vanjaar.

Dit in teenstelling van Amplats wat Maandag sogenaamde hoofopskrif verdienste bekend gemaak het van R3,36 miljard, meer as vier keer so hoog as vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Verdienste het ’n hupstoot gehad deur verbetering in bedryfskoste en ’n verbetering in die maatskappy se platinum-groep metale se rand waarde.