Amanda Strydom op 15 September in die KunsteGrot

Amanda Strydom, so een met die siel van ons volkie en haar eie ervaringe sedert sy haar hart op die verhoog uitstort, kry haar beurt op die KunsteGrot se verhoog op 15 September met haar “State of the Heart” kabaret vertoning.

Met hierdie kabaret steek sy, in haar tipiese Amanda Strydom karakter, die draak met die ou Afrikaner tradisies en bekyk sy die geskiedenis van die twintiger- tot sewentigerjare. Vooroordele van die mense – die wreedheid van oorlog – die passie van ’n hart wat bly glo

Die tyd dat vrouens hulle plek moes ken en die manne wat kruisbande dra Springboktabak gerook en Boeremeisies wat net met Boerseuns getrou het.

Maar toe raak die heldin van die verhaal, die Afrikaanse Maxie de Meyer, op ’n Engelse vlieënier, Raymond G Bartlett, verlief en die vonke spat behoorlik. Dit ontvou in ’n liefdesverhaal in die tradisie van die ou Springbokradio vervolgverhale.

Die verhaal verbind sy met liedjies in Afrikaans, Engels, Frans, Zoeloe en Nederlands.

State of the Heart was die heel eerste eenvrou musiekteaterstuk uit die pen van Amanda Strydom waarvoor sy in 1994 met die DALRO prys bekroon is asook vir die beste kabaret asook die Showtime “Show of the Year” toekenning.

Amanda Strydom is ‘n aktrise, sanger en skrywer. Sy is op 23 Julie 1956 in Port Elizabeth gebore. As kind studeer sy drama by Mari Mocke se Kinderteater en matrikuleer in 1974 aan die Hoërskool Framesby.

Sy behaal die graad BA Drama aan die Universiteit van Pretoria in 1979 en begin haar professionele loopbaan as lid van die hoofgeselskap by die streeksraad Kruik in die destydse Nico Malan teater.

Dieselfde jaar word sy die hoofrol in die Franz Marx rolprent, Pasgetroud aangebied en bevind haar in die vryskutwêreld. Die hoofrol in die musiekblyspel Christian vestig haar as sangeres in Gauteng. Sy raak betrokke by die Musiek en Liriek beweging en skryf haar eerste lied, Ek loop die Pad.

Gedurende die tagtigerjare tree sy in verskeie musiekreekse vir SATV op asook verskeie musiekblyspele onder andere Oh what a lovely war en Jerry’s Girls. Sy werk ook as omroeper by Radio Hoëveld en Radio 5. Sy speel die MC in haar mentor, Hennie Aucamp se kabaret, Met Permissie gesê en Tiemie in PG du Plessis se Siener in die suburbs tydens die opening van die Staatsteater.

In 1983 vertolk die sy rol van die Poolse sangeres Elsbietha Karski in die Engelse dramareeks 1922 en ontvang die Star Tonight toekenning vir beste Engelse aktrise in ‘n dramareeks.

Gedurende die 1990’s werk sy as aanbieder vir die NNTV kanaal en skryf haar eerste eenvrouvertoning, State of the heart. Dit word gevolg deur The incredible journey of Tinkerbell van Tonder, Diva, Hartlied, Volstoom en in samewerking met Hennie Aucamp,’n Vuur gevang in Glas.

Sy was tussen 2005 en 2013 die solis in die Spaanse Mis, Misa Criolla en Navidad Nuestra met onderskeidelik die PUK koor onder leiding van. Awie van Wyk en die Libertaskoor onder leiding van Johan de Villiers.

Moenie hierdie geleentheid misloop nie en pak maar gerus daardie piekniekmandjie vir n aand se lekker kuier.