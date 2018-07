En toe trek iemand die prop uit . . .

’n Gedeelte van ’n gewilde bevaarbare waterkanaal in Engeland het die afgelope week leeggeloop toe ’n haastige bootsman vergeet het om die prop terug te sit nadat hy deur verskeie van die talle sluis-kompartemente is sonder om die sluise agter hom toe te maak.

Die kanaal werk op die beginsel dat die deure tussen seksies deur die vaarder weer toegemaak moet word sodra die boot deur die sluis gevaar het. Dit werk dan op die beginsel van ’n badprop wat water van die een seksie na die ander laat vloei sodra die sluise toe is.

Die beroemde Kennet and Avon Kanaal is ’n 140km lange waterweg wat die Thames rivier by Reading met die Avon rivier in Bath verbind.

Groot gedeeltes van hierdie verbindingskanaal is gedurende die 18de eeu vaarbaar gemaak en die 92km beton-kanaal gedeelte is tussen 1794 en 1810 gebou.

Gedurende die 19de eeu het die kanaal in onbruik verval as gevolg van die opening van die “Great Western Railway”.

In die laaste gedeelte van die 20ste eeu is daar begin om die kanaal in herkostruktureer, hoofsaaklik deur vrywilligers.

Na dekades van ywer en sweet is die kanaal uiteindelik in 1990 heropen en ontwikkel as ’n populêre toerisme erfenis vir bote, kanoe’s, visvang, stap- en fietsry-roete. Boonop is dit ’n belangrike wildlewe bewaringsgebied.