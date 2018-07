Kenia: Hervestiging van swartrenoster gekortwiek

Die hervestiging van swartrenosters in hul nuwe skuiling in die suide van Kenia is onmiddellik gestaak nadat agt van hulle dood is.

Volgens die land se sekretaris van die ministerie van Toerisme en Wildlewe, Najib Balala, dui die voorlopige bevinding van die Keniaanse Wildlife Services dat die renosters dood is weens die inname van water wat ’n hoë soutvlak gehad het net na hulle aankoms by die nuwe tuiste.

Die hoë soutvlak lei tot dehidrasie wat die gevolg het dat die diere nog meer van die water inneem met katastrofiese gevolge.

Die agt wat gevrek het, was deel van ’n groep van 11 wat vanaf Nairobi en die Nakuru Meer nasionale parke na die Tsavo Oos Nasionale Park hervestig is om ’n nuwe teelgroep daar te begin.

Die oorblywend drie renoster word deurentyd deur parkpersoneel gemonitor.

Volgens die Uitvoerende beampte van Kenia Wild Life, Mohamed Awer, kom hierdie tragiese verlies op ’n tydstip waar sowat drie renosters daagliks vir hulle horings gestroop word.

Teen die einde van 2017 het Kenia ’n populasie van 745 swartrenosters gehad. Deur hervestiging en digtheidsbestuur word daar gehoop om die aanteel te verhoog en die genepoel te versterk om teen 2021 ’n swartrenosterbevolking van sowat 830 te verseker.

Hooffoto: die Kenia Wildlife Services span besig om ’n swartrenoster op 26 Junie in ’n krat te laai by die Nairobi Nasionale Park.