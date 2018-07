Thabazimbi Ford help gemeenskap met parkie-skoonmaak – Nuut: Toetsbestuur die nuwe EcoSport

Thabazimbi se trots kom uit sy mense en waar die munisipaliteit te kort skiet om dienste te lewer, is dit ’n warm gevoel om die hart as mens sien dat inwoners, gesteun deur plaaslike besighede, die skouer aan die wiel sit om Thabazimbi weereens die juweel van die Bosveld te maak.

So ’n inisiatief het hom die afgelope naweek afgespeel toe inwoners om die parkie in Swempiestraat besluit het dat hulle genoeg gehad het van hierdie seeroog waarin hulle daagliks vasgekyk het.

Thabazimbi Ford het die borgskap in die vorm van ’n vragmotor, wat deur SME Thabazimbi verskaf is asook ’n Ford bakkie aangebied en lone spandeer aangebied. Met die hulp van sowat 10 werklose werkers het hulle self ingespring en ten minste net die gemors wat die afgelope tyd daar versamel het op te ruim en die gras wat hoog gestaan het, af te sny.

Die munisipaliteit het ’n tyd gelede die laaghangende takke van die bome in die parkie gesnoei maar al die los takke is netso daargelaat wat ’n ernstige gesondheidsprobleem met rotte, asook ’n ernstige brandgevaar hier in die winter kon veroorsaak.

Ongelukkig was die storting nie net deur mense van buite gedoen nie, maar ook deur die inwoners wat in omgewing van Swempie Singel woon.

Buiten Thabazimbi Ford en die enkele ander inwoner van hierdie Singel het eens na vore gekom en hulle hulp aangebied terwyl hulle duidelik van die opruimingsaksie bewus was.

Gedurende die tyd dat Kwêvoël op die perseel was, was daar verkeersvloei verby die parkie maar ongelukkig het nie een van hierdie motoriste, wat duidelik eiendom daar gehad het, kom navraag doen of selfs ’n koeldrank vir die werkers aangebied nie.

Ons bly in ’n veranderde Suid-Afrika. Klim in en doen jou deel om Thabazimbi skoon te hou. Trots kom van binne. (Sien onder vir voor en daarna foto’s)

Nuwe EcoSport ontwerp vir ’n aktiewe lewenstyl

Die nuwe Ford EcoSport volg in die voetspore van sy voorgangers wat hierdie kompakte Sport Utiliteits Voertuig (SUV), wat sedert sy lansering in 2013 sy plek stewig in sy segment volstaan, met nog meer standaard toerusting wat sorg vir ’n veiliger en gemakliker rit.

Dit sal verseker dat hy nog lank ’n gewilde keuse vir die dorp- en stedeling sal bly in veral vir jong families wat ’n besig en aktiewe lewenstyl handhaaf.

Vyf nuwe modelle is beskikbaar wat vanaf die intreevlak 1.5 TDCi Ambiete, die Trend en Titanium reekse met uitstaande standaarde van veiligheid en tegnologiese vlakke spog tot by die topmodel 1.0 EcoBoost met sy hand of outomatiese ratkas strek.

Die intreevlak Ambiente spog met buitengewone standaard veiligheidskenmerke soos Elektrotroniese Stabiliteitsbeheer, ses lugsakke, ISOFIX kinder-sitplek hegtingspunte en tru-parkeer sensors.

Al die modelle is toegerus met elektriese vensters, afstandbeheerde sentrale sluitstelsel asook elektries beheerde kantspieëls as standaar toerusting.

Stuurwielgemonteerde audio beheerkontroles vir die ses-luidsprekers is standaard vir die Ford Audiostelsel met SYNC© wat dit koppel aan Bluetooth en ’n stem-aktiveerder. Die instrumente sluit ook ’n rit-rekenaar in.

Die Trent reeks word toegerus met die 1.0 EcoBoost enjin met ’n keuse van ’n ses-spoed handrat of outomatiese ratkas. Buiten dit waaroor die Ambiete reeks beskik, is hierdie model toegerus met ’n helling-houer-bystand (HLA), rol-stabiliteit-beheer (RSC), swart dakreëlings, voor- en agter-misligte, LED dag-ryligte en sportiewe “Gunmetal Grey” 16-duim alloivellings.

Die binneruimte is ook opgekikker met die toevoeging van die SYNC© met ’n 6,5-duim kleur-raakskerm, Bluetooth en stembeheer, asook twee USB-poorte met laai en multimedia funksies.

Opgegradeerde veiligheidspunte is die knie-lugsak vir die bestuurder en krag-kinderslotte, ’n Tatcham alarm met dubbel-sluiting asook ’n addisionele 12-volt kragpunt agter.

Met al hierdie pluspunte is die EcoSport Titanium ook buitengewoon goed geplaas. Die 17-duim alloivellings val jou eerste op asook die silwer dakrareëlings. Voeg hierby die LED dag-ryligte, outomatiese hoofligte aktivering en reënsensors vir die ruitveërs.

Afstandbeheerde toegang asook ’n drukkopaansitter met die addsisionele van afstandbeheerde oop- en toemaakfunksie vir die vensters.

Die bestuurder en passasiers word verwelkom met luukse leersitplekke en leerafwerking op die stuurwiel.

Die LED kajuitbeligting kan aangepas word om by die gemoed van die insittendes te pas.

Die bestuurder se gerief is ook in ag geneem met die outomatiese dimmer op die tru-spieël, elektroniese klimaatbeheer, spoedbeheer met verstelbare spoedbeperking. verder beskik dit oor die ten volle funksionerende SYNC© met navigasie en ’n groot 8-duim kleurskerm asook ’n Ford Audio stelsel met sewe hoë-funksie luidsprekers.

Voorgestelde kleinhandelspryse (Insluitend BTW en CO2 uitlaatgasse belasting)

EcoSport 1.5 TDCi Ambiente 5MT R 264 500

EcoSport 1.0 EcoBoost Trend 6MT R 287 500

EcoSport 1.0 EcoBoost Trend 6AT R 300 700

EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium 6MT R 327 800

EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium 6AT R 339 900

Alle modelle kom standaard met Ford Protection, bestaande uit ’n vier-jaar/120 000km omvattende waarborg, drie-jaar/onbeperkte afstand roadside assistance en vyf-jaar roeswaarborg. ’n Vier-jaar/60 000km diensplan is ingesluit met diensintervalle van 15 000km.