Vier seuns nou uit oorstroomde grot gered

Vier lede van die Thai sokkerspannetjie wat reeds vir meer as 2 weke in ’n grot vasgevang is nadat vloedwater die ingang oorstroom het, in vandag, Sondag, na veiligheid gebring.

Agtien reddingsduikers het Sondag omstreeks 10:00 lokale tyd die grot ingegaan en daarmee die reddingspoging om die 12 seuns en hulle afrigter uit die grot te red, begin.

Almal buiten die reddingspanne en mediese personeel is van die toneel af verwyder. Volgens berigte is vier seuns in ’n wagtende helikopter gelaai wat hulle na ’n hospitaal vervoer het.

Alhoewel daar aanvanklik gemeen is dat die reddingspoging deur duikers die laaste opsie is, is daar tot die besluit oorgegaan aangesien die eerste reën van die monsoon seisoen begin uitsak het. Indien die monsoon reën uitsak sal dit die reddingspoging totaal in die wiele ry.

Duikers in die grotte se taak kan bemoeilik word deur skielik styging in watervlakke wat gedeeltes kan vernou soos die water skielik styg. Dit kan selfs ervare duikers oorval soos dit die geval was met een van die reddingsduikers toe sy suurstof klaar geraak het nadat hy silinders met suurstof na die gestrande seuns deurgeneem het.

Die Thai vloot duikers het die seuns laat oefen om duikapparaat te gebruik maar so onlangs as Vrydag het die goewerneur van die provinsie waarin die grot geleë is, gesê dat die seuns nog nie genoeg ervaring het om saam met die duikers die gevaarlike duik te oorleef nie.

Grotduik is een van die riskantste dinge om te doen aangesien daar van die duiker verwag word om onderwater gimnastiek te doen en om in totale duisternis deur die gangetjies te beweeg. Party plekke moet hulle selfs hulle gasbottels verwyder net om deur ’n gaping te kom.

Elke seun sal deur twee reddingsduikers vergesel word op hierdie 11 uur siklus.