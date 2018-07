Vernietiging van SARS tydens Tom Moyane se leierskap

Die petrolprys styg onbehoorlik – die volk se mening word ingewin oor grondonteiening sonder vergoeding – Rusland dalk in die finaal van die wêreld sokkerbeker – en verder gaan Suid-Afrika maar steeds gebuk onder die ou trant van korrupsie, diefstal en selfverryking.

Dit word nie uitgeblaker nie maar ons land se Inkomstebelasting beleid, die een wat op grondvlak jou vasvat en leegmelk deur hulle effektiewe invorderingstelsel, is vrot aan die bokant met korrupte topbestuur wat sorg dat die 15% van die belastingbetalers wat 75% van die totale belasting wat ingevorder word betaal, wanbestuur word. Mens hoef nie te veel wonder uit wie se sakke hierdie geld kom, net om weer te verdwyn en nie aangewend word waarvoor dit bedoel is nie.

Julius Malema kan beslis jaloers wees op hierdie sogenaamde Wit-Kapitaal waarop hy sy hande wil lê. Wat hy nie besef nie is dat die wit-kapitaal sorg dat amper die helfte van die land se inwoners welsynstoelaes van die staat ontvang en dat al die BBEEE aanstellings met wit-kapitaal die leefstyl wat hyself graag wil geniet reeds ten volle uitleef.

Al wat mens hieruit kan sin maak is dat die grote gross van die swart gemeenskap wat in die boeie van armoede vasgevang is asook baie ander, steeds nie wil werk om hulle eie heil uit te sorteer nie maar tog ook nie sonder die gerief wat deur wit-kapitaal daar gestel is soos selfone, elektriese krag in hulle huise, vervoermiddels om oor te droom en Johnny Walker Black Label op sy tab as hy by die restaurant sy vriende onthaal, wil klaarkom nie. Wat ‘n teenstelling met hulle argitektoniese verlede van ‘n paar honderd jare gelede van modderhutte met grasdakke. Die oplossing vir hulle lê in ‘n steeds onbeheersde bevolkingsaanwas en mag met geweld.

In kort – hulle gaan nie hulle tradisies, wat ondermeer insluitend die gebakte hande wat uitgifte soek, sommer maklik vir kultuur inboet nie. Kultuur beteken om jouself te laat groei deur te strewe na ‘n beter lewe deur opvoeding, beskaafdheid en inwin van intellektuele kennis deur onderwys en navorsing.

Om dit te kan laat gebeur moet tradisie egter die knie voor kultuur buig.

Die vraag waarmee die Nugent Kommissie van ondersoek te doen het, gaan hoofsaaklik om die R48 Miljard inkomste-tekort wat basies die 1% verhoging in BTW tot 15% gelei het en wat verder die las op die reeds verarmde bevolking gelaai en ‘n groot vraagteken geplaas het op die regering se uitgebreide verkwisting van staatsgeld.

Vyf SARS amptenare, waarvan vier reeds uit die diens van SARS op verskillende tydperke gedurende die heerskappy van Moyane bedank het laas week verklarings voor die kommissie afgelê.

Die kommissie vra die vraag hoekom, gedurende Moyane se heerskappy, hierdie en ander bevoegde en hoogs vaardige werknemers afgedank is of die noodsaaklikheid gevoel het om self te bedank.

Die voormalige Hoof van Operasies, Barry Hore, het getuig dat Moyane SARS ten minste R142 miljard in nie-invorderbare belasting, of belasting bedrog om te lyk asof dit inkomste was, gekos het. Volgens Hore kan hierdie syfer geboekstaaf word.

Hy het verder getuig dat inkomste syfers gemanipuleer terwyl SARS onwettig BTW betalings terug gehou het om sy onvermoë om meer belastinggeld in te win weg te steek.

Moyane is die afgelope paar jaar daarvan beskuldig dat hy SARS afbreek deur riskante ooreenkomste aan te gaan waardeur hy sistematies die ondersoek kapasiteit vernietig het deur die aanmeldbare terugvoering struktuur te vernietig en daarmee van sy bekwaamste werkers weg te dryf.

Oor ‘n drie-jaar tydperk beginnende by die 2013-2014 belastingjaar het SARS ‘n asemrowende R47 miljard skuldlas in die skuldboek in terme van onder andere BTW uitbetalings wat teruggehou is, getoon. Dit wys in werklikheid dat Moyane sedert hy SARS oorgeneem het R47 miljard se belasting nie ingevorder het nie.

Hierdie bedrog is buiten die beraamde R48 miljard belasting verlies soos die minister van finansies, Malusi Gigaba in Februarie aangekondig het.

Voeg hierby die vorige jaar se inkomste verlies van R30,7 miljard en die totale verlies aan die staatsinkomste

beloop sowat R125, miljard.