El Al gaan nie meer skik vir ortodokse Jode

El Al, die Israeliese lugredery, het besluit dat hy in die toekoms nie meer gaan skik om ortodokse Jode, wat nie langs vrouens wil sit nie, te akkommodeer.

Dit volg nadat ’n El Al vlug vanaf New York na Tel Aviv vir een uur en twintig minute vertraag is omdat vier ortodokse Jode geweier het om langs vrouens te sit.

Volgens ’n passasier het een van die mans met toe oë aan boord gestap en gedurende die vlug nie een keer sy oë oopgemaak nie. Dit was vermoedelik sodat hy nie na die vrouens op die vlug moet kyk nie. Hulle het ook geweier om met die vroulike kajuitpersoneel te kommunikeer of in hul rigting te kyk.

Die kajuitpersoneel het die mans probeer oorreed om hulle sitplekke te behou maar later ingestem om hulle na ’n ry van vier sitplekke te verskuif deur die vroulike passasiers se kaartjies op te gradeer.

Nadat die lugredery dreigemente ontvang het dat hulle geboikot sal word indien hulle sou voortgaan om ter wille van die mans teen die vroulike passasiers te diskrimineer, het die lugredery ’n verklaring uitgereik dat hulle nie meer aan die eise van ortodokse Jode gaan toegee nie.