Thailand – Vermiste seuns in oorstroomde grot gevind

Die twaalf seuns wat saam met hulle voetbal afrigter in ’n grot in Thailand vasgekeer is, sal eers moet leer duik voordat hulle na veiligheid kan swem.

Die groep is reeds vir nege dae vermis nadat die grotingang deur vloedwaters oorstroom is. Hulle is laat Maandag gevind waar hulle op ’n droë lysie in een van die grotte aangetref is.

Almal is lewendig maar uitgehonger. reddingswerkers is nou in ’n stryd gewikkel om kos en medisyne by die groepie uit te kry.

Daar word gereken dat hulle dalk tot vier maande vasgekeer mag word aangesien hulle gedurende die tyd duikopleiding sal moet ondergaan.

Die groep is deur twee Britse reddingsduikers gevind wat spesiaal na Thailand gebring is as deel van die reddingspoging.

Die seuns, tussen die ouderdomme van 11 en 16 het saam met hulle 25-jarige afrigter op 23 Junie vermis geraak nadat die ingang tot die grot deur skielike vloedwaters oorstroom is. Die groepie is deel van ’n plaaslike voetbalspan wat gereeld saam met die afrigter op ekskursies en uitstappies gaan.

Hulle is sowat 4km vanaf die ingang aangetref naby ’n hoër gedeelte bekend as die Pattaya strand. Reddingswerkers het juis op hierdie area gekonsentreer in die hoop dat hulle hoër grond sou soek soos die vloedwater in die grot styg.

Die strand was egter ook oorstroom en reddingswerkers het toe in ’n nou gangetjie in beweeg waar hulle die groepie sowat 400m verder op die lysie aangetref het.

Die grotte word gereeld oorstroom gedurende die reënseisoen wat duur tot September-Oktober. Probleme word egter voorsien om die seuns deur die donker modderige water en nou gangetjies na veiligheid te begelei.

Indien pogings nie slaag om die vloedwater uit die grot te pomp nie sal die groep vir ten minste vier maande moet wag voordat hulle na veiligheid gebring kan word.

Intussen sal hulle met die nodige kos en water voorsien word en word daar ook beplan dat ’n dokter hulle gereeld sal besoek. medisyne sal ook ingestuur word vir allerhande kwale wat hulle mag ontwikkel. Die Thai weermag het dokters met duikondervinding wat vir die taak ingespan sal word.