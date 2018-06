HFM Spog met 2 Blou Bulle

William Thulare en Tshimishwa Nemavholo, albei leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer, het kontrakte gesluit met die Blou Bulle en sal na hul inderskeie hoërskool loopbane hulle by die Provinsie aansluit.

William maak vanjaar klaar en sal in 2019 by die Blou Bulle aansluit terwyl Tshimishwa eers in 2020 by hulle sal inskakel.

Werner de Beer (Hoë Prestasie koördineerder van die Blou Bulle) en Theo Lyvet (Internskap Koördineerder van die Blou Bulle) het Dinsdagoggend 5 Junie 2018 Hoërskool Frikkie Meyer besoek om die kontrakte te bevestig.