Vuurbal het sosialemedia aan die gons

Maroela Media berig dat sosialemediagebruikers op hol is oor ’n glimmende vuurbal, vermoedelik ’n meteoriet, wat Saterdagaand vanaf Ottosdal in Noordwes te sien was.

Die vuurbal wat deur die lug trek voordat dit lyk asof dit ontplof, is op twee boere, Vicus van Zyl en Barend Swanepoel, se plase se veiligheidskameras vasgelê.

Van Zyl, wat tussen Hartebeesfontein en Ottosdal boer, sê dat sy buurman by hom koffie gedrink het en omstreeks 18:45 huis toe gery het. Net nadat hy gery het, het sy buurman hom gebel en gevra of hy dit ook gesien het. “Hy het self gesien hoe die ding deur die lug trek.” Van Zyl het toe op sy kameras gaan kyk en dit toe ook gesien.

Volgens hom beweer ’n vriend van hom wat ’n sterrekundige is, dui die voorlopige ondersoek daarop dat die meteoriet teen ’n snelheid van 252 000 km/h beweeg het en 60km bo die aardoppervlak uitgebrand het.

Ateroid Initiatives het op Twitter gesê dit wil voorkom dat die meteoriet, wat intussen nie-amptelik die naam ZLAF9B2 gegee is, die atmosfeer bokant Botswana binnegedring het. Daar word bespiegel dat dit dieselfde meteoriet is wat vroeër oor die Yunnan-provinsie in China sigbaar was.

Video: Vicus van Zyl – Hooffoto: Skermskoot uit Video