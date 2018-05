Weeklikse Wateronderbreking – Weekly Water Interruption

Beplande wateronderbreking

Die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit het besluit om voorkomende instandhouding op die hoof watertoevoerpyp op ’n weeklikse basis te doen.

Dit beteken dat die totale watertoevoer tot die dorp vir een dag per week vanaf 07:00 tot 19:00 afgesny sal word.

Dit word gedoen om die watertoevoer te verbeter en onvoorsiene watertoevoer onderbrekings te voorkom.

Neem hiermee kennis dat die watertoevoer op Woensdag 30 Mei gedurende die bogenoemde tyd onderbreek sal word.

Die munisipaliteit maak verskoning vir enige ongerief gedurende die genoemde tydperk.

Planned water interruption

The Thabazimbi Local Municipality is embarking on preventative maintenance on the main supply pipe line on a weekly basis.

The maintenance requires total shutdown of the water supply once a week from 07:00 till 19:00.

The exercise is done to improve water supply and reduce unforeseen water interruptions.

You are therefore informed that water supply will be interrupted on Wednesday 30 May 2018 during the abovementioned times.

TLM apologise for the inconvenience caused during the exercise.