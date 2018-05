Hannes Brümmer skitter by KunsteGrot met “Wie’s jou Pappa”

’n Pa wat as tuisbly-pa na sy eers-geborene moet omsien, is op ’n skreeusnaakse manier deur Hannes Brümmer Vrydag op die KunsteGrot se verhoog uitgebeeld.

Hannes is ’n ou bekende op die verhoog en televisie. So was hy onlangs op kykNET te sien in Elke Skewe Pot, in die fliek, Vuil Wasgoed asook in die pantomime, Doringrosie wat twee maande lank by Emperor’s Palace te sien was.

Hy tree gereeld by die groot kunstefeeste op en het talle kere sy hand aan die pen geslaan en meegedoen aan die skryf van vele komedies en pantomimes.

Met Wie’s jou Pappa het Hannes, wat drie jaar gelede vir die eerste keer pa geword het, iets vir homself geskryf oor sy wedervaringe as pappa van ’n klein dogtertjie.

Die gehoor het aan sy lippe gehang met sy siniese blik en sy tong ferm in die kies, waar hy nie doekies omgedraai het oor die vrese, vreugdes en verantwoordelikhede van pa-wees nie.

Die aanvang van ’n nuwe lewe bring ’n magdom onbekendes, reuke en klankies, maar uiteindelik ’n liefde soos geen ander.

Die gehoor het reeds goed aangepas met hierdie teateraande om piekniekmandjies met eet- en drinkgoed te pak en ’n gesellige kuier daarvan te maak.

Die volgende groot aanbieding is KunsteGrot se Twaalfde Bestaansjaar van die KunsteGrot wat op 21 Junie met ’n heerlike Sop-en-Sjerrie-aand gevier gaan word. Die gewilde Touch of Class sal die verhoog volmaak met hulle uiters gewilde vertoning.

Sit maar by voorbaat die geldjies weg en kom deel in hierdie lekker kuier saam in die KunsteGrot.

Toegang is R200 per persoon en sluit die Sop-en-Sjerrie in. Almal is steeds welkom om hul eie piekniekmandjies ook saam te bring.