13 Sterf in drie selfmoordbomaanvalle op Katolieke Kerke

‘n Familie van ses was verantwoordelik vir drie aanvalle op Katolieke kerke Sondagoggend in Indonisië wat die lewens van 13 mense geëis het terwyl meer as 40 kerkgangers tydens die aanvalle beseer is.

Volgens die polisie in Indonisië was dit die grootste aanval op ‘n godsdienstige minderheid in die land met die grootste Moslem meerderheid in die wêreld en was dit die mees geweldadigste aanval die afgelope dekade.

Sondag het ‘n vrou en haar twee dogters, wat almal plofbare gordel gedra het, haarself in een van die kerke opgeblaas. Haar man en sy twee seuns het die twee ander kerke geteiken.

Volgens die polisie was die betrokke familie een van honderde Indonisiese gesinne wat vanaf Sirië af terug gekeer het waar die sogenaamde Islamietiese Staat die regeringsmagte beveg het.

Indonisië wat uit sowat 17 000 eilande bestaan het reeds ‘n lang stryd teen Islamitiese Militante oor die afgelope 15 jaar.

Die ergste aanval deur die Islamitiese Militante was die 2002 Bali bomontploffings waarin 202 mense, meestal buitelandse toeriste, omgekom het.