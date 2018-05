Na 3 Weke duur Busstaking steeds voort

Busdienswerkers sal na verwagting vandag hulle besluit oor die voorgestelde loonverhoging bekend maak.

Dit alleen, nieteenstaande die feit al sou hulle die ooreenkoms aanvaar, sal volgens Satawu (SA Transport and Allied Workers’ Union) een van vier vakbonde wat by die staking betrokke is, nie die einde van die staking beteken nie.

Die vakbonde het aanvanklik 12% loonverhoging geëis wat hulle later na 9% verlaag is en uiteindelik vasgestel is op 8,75% vir die eerste jaar en 8,25% vir die tweede jaar, terugwerkend na 1 April.

Volgens die Satawu woordvoerder, Zanele Sabela, verstaan hulle pendelaars se frustrasie maar versoek sy hulle om die buswerkers se probleme in ag te neem.

Die grootste effek van die busstaking was op pendelaars wat gestrand was en moeilik hulle werkplekke bereik het.

Busbestuurders in George in die Suid-Kaap het reeds hulle woede gewys oor taxibestuurders wat die busroetes sonder die nodige permitte gebruik.

Taxi’s het sedert die begin van die staking hulle sakke gevul deur die nodige logistiek te verskaf om pendelaars by hulle werkplekke te kry.