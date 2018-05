Kardiewe jaag weg en stop voor tronkhek

Vier motordiewe wat Sondagoggend ‘n motor in Kaapstad gesteel het, het hulself teen die hek van Pollsmoor Gevangenis vasgery in hul poging om vir die polisie weg te jaag.

Volgens Kaapstad se polisiewoordvoerder, Wayne Dyason, is die motor in die Houtbaai gebied gesteel.

Die polisie is in kennis gestel wat hulle toe agtervolg het. Die diewe het reguit na die West Lake ingang van die gevangenis, wat slegs vir besoekers en tronkpersoneel wat op die eiendom bly gebruik word, gejaag. Hier het hulle uit die motor gespring en het die gevangenisterrein ingehardloop waar hulle toe in hegtenis geneem is.

Volgens Dyason het dit daarna by die aanklagkantoor uitgekom dat die verdagtes gesoek word in 35 sake van moord, poging tot moord asook diefstal en die besit van onwettige vuurwapens, wat teen hulle hangend is.

Nog twee verdagtes is in ‘n ander voorval gearresteer nadat die voertuig waarin hulle gereis het deur die polisie afgetrek en deursoek is. ‘n Replika vuurwapen, koevoet, messe en oorpakke wat gemerk is as Kaapstad Munisipaliteit eiendom, is in hulle besit gevind.

Hulle is aangekla vir die besit van ‘n replika vuurwapen, huisbraak toerusting en in besit van moontlike gesteelde eiendom.

Een van die verdagtes word ook gesoek vir ‘n Khayelitsha saak wat verband hou met wapens en ammunisie wat vanaf 2014 dateer.