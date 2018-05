Jongste vulkaan op Hawaii laat sy stem hoor

Die Kilaunea Vulkaan op die Big Island van Hawaii het Donderdag omstreeks 5:00 nm plaaslike tyd uitgebars nadat lawavloei op die oppervlak aan die oostelike kant van die vulkaan opgemerk is.

Honderde kleiner skuddings van ongeveer 2.0 sterkte het sedert Maandag voorgekom wat veral die oostelike gedeelte van die eiland laat skud het en aanduidings gegee het dat die vulkaan miskien op die punt staan om uit te bars. Die skuddings het veroorsaak dat die kratervloer op twee plekke in die oostelike rif van die hoofvulkaan gekraak het. Sowat 250 skuddings het sedertdien deur Dinsdag voortgekom.

‘n Ernstige skudding van 5 punte op die Richterskaal is teen 10:30 aangeteken, heelwat sterker as die vorige een van 4.6.

Kort daarna was data daar twee skuddings van 2.5 en 2.7 onderskeidelik en opdrag is gegee dat inwoners van die Leilani woongebied in die Puna distrik van Hawaii ontruim moet word.

Nuwe krake in die grond is daarna opgemerk. Witwarm gasse en blou flame het begin uitslaan aan die oostekant, opgevolg met lava wat net voor 5:00 nm uitgespoeg word.

Nadat die kleiner skuddings afgeneem het, het is ‘n waarskuwing uitgereik dat ‘n uitbarsting te wagte kan wees maar dat dit nie verseker is nie.

Die Kilaunea Vulkaan is binne die Hawaii Vukaniese Park en beslaan ‘n gebied van sowat 15 700 akker en is sedertdien vir besoekers gesluit.

Inwoners het al hoe meer kleiner krake in die strate, veral in die Leilani woongebied aangemeld.

geen gasse of stoom het deur hierdie krake ontsnap nie en volgens die Verenigde State se Geologiese Opnamespan, is die krake deur die dieper indringing van magma wat uit gesmelte rots bestaan, veroorsaak.

Geen berigte is ontvang van enige menseverlies nie.

