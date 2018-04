Bakkie voor trein eis 7 lewens

Sewe mans is vanoggend vroeg dood nadat die bakkie op die Buttskop spoorkruising in Blackheath Kaapstad vasgeval het en deur ‘n aankomende trein getref is.

Volgens die polisiewoordvoerder, Lt.kol Andre Traut, het die botsing Vrydagoggend omstreeks 05:45 gebeur terwyl die mense vermoedelik op-pad werk toe was. Verdere ondersoek na die oorsaak van die ongeluk sal gedoen word, het hy gesê.

Die United National Transport Union (Untu) het motoriste gemaan om uiters versigtig te wees as hulle spoorkruisings oorsteek.

Steven Harris, algemene sekretaris van UNTU, het gesê dit is tragies dat mense hulle lewens verloor omdat bestuurders van voertuie nie die nodige voorsorg tref nie, veral is dit by spoorkruisings kom.

Hy het verder genoem dat treine wat op spoed is eers tot stilstand sal kom nadat die noodrem geaktiveer is en dit kan tussen 500m en een kilometer wees. Daar is geen voorkomende maatreël wat die treindrywer kan neem om die ongeluk te vermy indien die bestuurder nie die aksie neem om uit die pad van die trein te kom nie.