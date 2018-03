Sondagkommentaar – EFF sal alle listeriose produkte van rakke verwyder

Die EFF wil volgens mediaberigte nou inspring en alle produkte wat geïdentifiseer is wat die oorsaak was van die Listeriose uitbraak in Suid-Afrika, van winkelrakke af reg oor die land te verwyder. Die aksie is blykbaar veral gemik op Pick n Pay winkels.

Later het die EFF verklaar dat dieselfde aksie beoog word teen Shoprite en Woolworths winkels.

Winkelbestuurders is deur die EFF aangeraai om nie die EFF lede wat die suiweringsaksie in die winkels wil deurvoer te verhinder om dit te doen nie.

Dit is blykbaar omdat die regering en die verantwoordelike maatskappye nie ‘n krisis situasie wil verklaar nie. “Om hierdie rede verklaar die EFF dus Listeriose as ‘n krisis situasie.”

Daar word nie genoem wat die EFF met die produkte gaan doen nie. Of dit wel op ‘n behoorlike manier vernietig gaan word om die verspreiding van Listeriose ‘n nekslag toe te dien word sterk betwyfel.

Wat eerder meer waarskynlik is, is dat die goedere hulle normale plek in die verbruikersketting gaan vind. Die EFF sien hierdie as ‘n opportunistiese wyse om geld uit die saak te maak. Dié mense wil hê dat grond sonder kompensasie onder die swart mense verdeel word. Hulle is beslis nie bereid om te werk vir enigiets wat hulle in die lewe wil hê nie.

Die verwyderde produkte sal tien teen een aan hul mede swart oningeligte EFF lede verkwansel word aangesien dit deel is van armanskos*. Geprosesseerde kos waarvan al die voedingswaarde verwyder is en oor ‘n lang raklewe beskik. Voedsel wat oor lang afstande vervoer kan word en steeds geskik is vir menslike gebruik.

Hier kan ek direk terug verwys na die artikel van 12 Desember in Kwêvoël: “Nie-oordraagbare siektes – die produk van Armanskos”, gebaseer op ‘n referaat van Leonie Joubert; ‘n Vryskut wetenskaplike skrywer en outeur van onder andere “The Hungry Season: Feeding Southern African Cities”.

Ek haal aan: “Huidig is die situasie dat elke bestaansboer op die kontinent, nie net vir hom en sy huisgesin genoeg moet produseer nie, maar ook vir twee families wat in stede bly en wat nie hul eie voedsel kan verbou nie. Die versnellende verstedeliking van Afrikane wat eerder gemaklike kantoorwerk wil doen, veroorsaak dan ook dat minder mense agterbly om die groente- en graanlande te bewerk.

Die kosindustrie sit gesonde voedsel deur ‘n proses waartydens dit in ‘n groot mate van hul voedingswaarde gestroop word. Die eindproduk is goedkoop, maklik verkrygbaar maar arm aan kalorieë. Dit is ‘n produk met ‘n lang raklewe, kan oor lang afstande vervoer word en rowwe hantering weerstaan om uiteindelik spaza winkels in afgeleë gemeenskappe te bereik.

Anders as bederfbare vrugte en groente, is geprosesseerde voedsel ‘n lae-risiko produk vir die kleinhandelaar. Alhoewel dit sorg vir baie energie, besit dit nie veel voedingswaarde nie.

Indien daar nie dringend aandag aan hierdie aspek in die voedsel waarde ketting verleen word nie, sal die beplanners in voedsel-sekuriteit en beleidmakers nie die probleem van hongersnood, mikro-voedings tekorte en toenemende vetsug op hierdie kontinent kan aanspreek nie.

Arm Suid-Afrikaners is reeds afhanklik van ‘n dieet van goedkoop, suiker- en styselryke kos, waar die meeste mense goeie toegang tot swak kos en swak toegang tot goeie kos het. Dit is ‘n driemalige lading op die stygende voorkoms van diabetes en vetsug, wat beide sedert 1994 ‘n toename van 69% getoon het terwyl die verbruik van groente met 8% gedaal het.

Dit beteken dat nie-oordraagbare siektes vinnig besig is om oordraagbare siektes soos HIV en TB verby te steek as die grootste las op die gemeenskap.”

Ongelukkig het die proses blykbaar nie voorsiening daarvoor gemaak dat alle prosesse volgens wêreldstandaarde gestel aan higiëne uitgevoer is nie. Dit wys op onbevoegde toesighouers wat nie toegesien het dat werkers volgens die neergelegde higiëniese prosedures te werk gegaan het nie. Listeriose is ook nou tot die lys van nie-oordraagbare siektes gevoeg wat ‘n groot impak het op gesondheid.

Pick n Pay sê in ‘n verklaring dat direk na die minister van gesondheid se aankondiging van ‘n week gelede aangaande die oorsprong van die listeriose uitbraak, hulle onmiddellik alle produkte van die verskaffers soos geïdentifiseer deur die Departement van Gesondheid, onttrek het. Hulle het ook hulle kliënte die waarborg gebied dat alle produkte in hul winkels vars en veilig is vir menslike gebruik.

“Die veiligheid van ons kliënte is ons primêre doelstelling by PnP.”

Die VF Plus sê dat dit duidelik is dat gereelde inspeksies van abattoirs en alle rolspelers in die voedselwaardeketting nie plaasvind soos dit hoort nie.

“Die feit dat die inspeksiefunksies tussen die departement van landbou en die departement van gesondheid verdeel word, dui op ‘n gebrek aan samehangende strukturele beplanning om die publiek veilig te hou teen gesondheidsgevare.

“Daar moet ook verreken word dat van die proteïene wat voorkom in verwerkte vleis, bestaan uit sogenaamde wit slym of verwerkte hoender wat ingevoer word. Dit is kommerwekkend dat hierdie bestanddele nie geïnspekteer word vir veiligheid nie. Die aspek moet onmiddellik aangespreek word.

*Armanskos© – Bekostigbare kos vir die arm persoon – Hierdie artikel is geplaas voor die uitbraak van Listeriose in Suid-Afrika.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël