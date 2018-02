Interhoër Atletiek bra nat

Vanjaar se Interhoër Atletiekbyeenkoms is vanjaar in redelike nat omstandighede met die welkome reën wat vir die afgelope sowat twee weke oor die hele bosveld uitgesak het op Ellisras aangebied.

Die nat bewolkte weer was nie eintlik gunstig vir die opstelling van nuwe rekords nie en die beter vertonings was eerder op die veld as op die baan.

Op die paviljoen het dit baie goed gegaan en Hoërskool Frikkie Meyer het vir die derde agtereenvolgende jaar die Sangbeker met 344 punte verower en met net 4 punte dit voor die neuse van die leerlinge van Piet Potgieter weggeraap.

Hoërskool Frikkie Meyer se Senior Dogters het hulle kant gebring deur eerste op die punte tabel te eindig met die seuns aflos, Junior Seuns en Seuns Totaal in die tweede plek.

Junior Mkhabela het sy segetog sedert die Interhuisbyeenkoms voortgesit en is as die Beste Baanatleet met 955 punte vir sy 200m So/16 aangewys.

Tiaan Gerritsen van Hoërskool Ben Viljoen is as Best Veldatleet (1062 punte vir Verspring So/14) en as Atleet van die Dag met die drie beste items (2817 totaal) aangewys.

Die byeenkoms is op puntetotaal deur Hoërskool Piet Potgieter op Potgietersrus gewen met 530 punte. Hoërskool Ellisras het duidelik ekstra moeite ingesit en met ’n goeie vertoning in die tweede plek met 523 punte en Hoërskool Frikkie Meyer met 499 punte in die derde plek.

Vierde was Hoërskool Nylstroom met 436 punte, gevolge deur Ben Viljoen van Groblersdal met 368 punte, Hans Strydom van Naboomspruit met 358 punte en Hoërskool Warmbad met 282 punte.