Chicago by KunsteGrot

Vyftien jaar het reeds verstryk sedert die eerste keer dat Chicago die eerste fliekgangers oorrompel het en is dit ‘n musikale blyspel wat gehore steeds betower.

Met sterre soos Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere en Queen Latifah, is dit geen wonder dat dit destyds vir 12 Oscars genomineer is nie en daarby die eerste musiek blyspel sedert Oliver in 1968, die toekenning van die Beste Rolprent van die jaar ontvang het.

Chicago het uiteindelik ses Oscars verower onder andere Beste Rolprent, Beste aktrise in ‘n ondersteunende rol (Catherine Zeta-Jones) en Beste Kunste Regisseur.

Die rolprent was ook genomineer vir die Beste Oorspronklike Temalied, I Move On, en gesing deur Catherine Zeta-Jones en Renée Zellweger.

Vrydag aand kry fliekvlooie die geleentheid om hierdie rolprent weer by die KunsteGrot te herleef.

Die vertoning begin 07:00 en toegang is R50 per persoon. (Ouderdomsbeperking van 14 en ouer.)

Die volgende lewende vertoning by die KunsteGrot is Chris Else wat op 16 Maart gaan optree. Hou maar solank die datum oop. Kaartjies is R150 per persoon.

Bring gerus jou eie piekniekmandjie saam vir Chicago asook vir Chris Else se optrede.

Vir verdere inligting kontak Rita Volschenk by 083 7448559.

Sien die voorskou hier