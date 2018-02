Moordklag teen man drie jaar na vrou se dood

Die eienaar van ’n gewilde lodge net buite Bela-Bela is die afgelope week inn hegtenis geneem in verband met die dood van sy gewese vrou meer as drie jaar gelede.

Maroela Media berig dat ’n polisiewoordvoerder, konstabel Monatse Mamabolo, Woensdag aan hulle gesê het dat Herman van Tonder (50), eienaar van Mbizi Lodge & Spa, Maandag in verband met die moord op sy destydse vrou, Elrina (42), in hegtenis geneem is.

Hy het verder gesê dat die polisie op 6 November 2014 gereageer het op ’n saak van ’n vrou wat by Mbizi Lodge gesterf het. Sy is na ’n hospitaal geneem waar sy dood verklaar is.

Volgens Mamabolo was daar geen sigbare wonde, buiten ’n merk op haar gesig nie. ’n Geregtelike doodsondersoek dossier is toe deur die polisie oopgemaak.

Daar is destyds in die plaaslike koerant berig dat daar aanvanklik gedink is dat Elrina onverwags weens inwendige bloeding van ’n bloeiende maagsweer dood is.

Mambolo het gesê dat die polisie intussen die geregtelike doodsondersoek afgehandel het en dat die dossier na die direkteur van openbare vervolging (DOV) gestuur is vir beslissing.

“Die DOV het opdrag gegee dat die verdagte, die oorledene se man, vervolg moet word.”

Die woordvoerder van die provinsiale nasionale vervolgingsgesag, Mashudu Malavi-Dzhangi, het Woensdag aan Maroela Media bevestig dat Van Tonder op dieselfde dag van sy inhegtenisneming in die Bela-Bela landdroshof verskyn het waar hy op borgtog van R15 000 vrygelaat is.

Hy moet hom elke Maandag by die Bela Bela polisie aanmeld en moes ook sy paspoort inhandig.

Van Tonder staan tereg op aanklagte van moord, versekeringsbedrog van R7 miljoen en diefstal. Hy moet weer 2 Maart in die hof verskyn.

Die polisie ondersoek duur voort.